Как прошла ночь в регионах Украины: общая сводка

Украинцы выстояли еще одну ночь войны с Россией. В большинстве областей она прошла спокойно, однако на некоторых участках фронта продолжались ожесточенные бои.

Украинские военные дают мощный отпор вражеским войскам и продолжают борьбу. Областные военные администрации предоставили общую информацию о том, как их регионы пережили эту ночь.

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Где было спокойно

Без воздушных тревог или единичных случаев эта ночь прошла в Ровненской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской и Одесской областях и Волыни.

Кроме того, в Николаевской области ситуация остается контролируемой.

Относительно спокойно ночь прошла в Херсоне. В городе только раздавались одиночные выстрелы.

Атаки врага продолжаются

В Харьковской области захватчики продолжили свои циничные обстрелы жилых массивов. Атаки происходили в разных районах Харькова и области.

Также враг нанес очередной удар по Житомиру. Там ракета попала в завод.

Ситуация в Сумской области

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру в Сумской области. Там не прекращаются ракетные удары. Город Лебедин остался без электроэнергии.

Тростянец – единственный город, который временно заняли российские захватчики. Оккупация длится пятый день. Все магазины города разграблены, поэтому продуктов нет.

В Ахтырке часть города уничтожила вражеская артиллерия. Кроме того, захватчики повредили ТЭЦ, поэтому город остался без электроэнергии, отопления и воды.

Запорожье

В Запорожской области ситуация остается напряженной. Российские захватчики строят оборонительные сооружения. Кроме того, оккупанты грабят местных предпринимателей и мирное население.

Однако серьезных конфликтов ночью не произошло. В Запорожье ночь прошла относительно спокойно.

Киевщина и Черниговщина

В Киевской области до сих пор продолжаются авианалеты захватчиков. Кроме того, самые ожесточенные бои продолжаются в Бучанском районе. Кроме того, бои также в Ирпене, Макарове и Гостомеле.

В Черниговской области продолжаются бои. Однако российские захватчики позорно атакуют жилые дома, нанося ракетные удары.

Ситуация на Донбассе

На севере и в центре Донецкой области ночь прошла относительно спокойно, оккупанты атаковали из тяжелого вооружения, но такие случаи были единичными. На Покровск захватчики сбрасывали кассетные бомбы.

Горячее всего было на юге. Мариуполь и Волноваха в осаде оккупантов и под постоянными обстрелами. Коммунальная инфраструктура городов фактически уничтожена.

Тем не менее, Мариуполь и Волноваха остаются под контролем Украины.

В Луганской области ночь прошла относительно тихо.

Россияне понимают, что проиграют

Российские оккупанты понимают, что шансы на победу у них не высоки. Поэтому они прибегают к информационным провокациям, например, распространению фейков о якобы капитуляции или эвакуации украинского руководства.

Однако все области остаются под защитой Вооруженных Сил, а руководство остается в Киеве.

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