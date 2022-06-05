Прошло 10 лет: в отселенный после аварии на АЭС поселок Фукусима возвращаются люди

Людям назад разрешили селиться на территории, с которой они 10 лет назад уехали. Речь идет о Фукусиме.

Соответствующую информацию сообщило правительство страны. Известно, что ограничения на жительство сняли с 6% зоны в деревне.

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На Фукусиме разрешили селиться части людей

Правительство Японии официально решило отменить приказ об эвакуации с 12 июня части зоны "труднодоступной" в префектуре Фукусима, созданной после ядерной аварии 2011 года,

– говорится в сообщении.

Премьер-министр Кисида Фумио и министры Кабинета Министров встретились отменить ограничения примерно на 6% зоны в поселке.

То есть люди наконец-то могут вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации.

Кроме того, агентство по реконструкции территорий признало район Кацурао площадью 0,95 метра квадратных рядом с закрытой АЭС достаточно очищенным.

Из 30 зарегистрированных домохозяйств и 82 жителей в соответствующей части Кацурао только четыре домохозяйства, и восемь человек, выразили намерение вернуться,

– говорится в сообщении.

Премьер страны также приказал соответствующим министрам приложить максимум усилий по очистке других территорий. Он также поручил им работать над тем, чтобы все эвакуированные, желающие вернуться в родной дом, могли это сделать.

Кратко об аварии на Фукусиме

Авария на АЭС Фукусимы произошла в марте 2011 года. К сожалению, авария имеет седьмой, то есть максимальный уровень по шкале, с локальными последствиями. Кроме того, было 9 баллов по шкале Рихтера.

Взрывы звучали несколько раз – сначала в первом энергоблоке. Через два дня – 2 взрыва на третьем энергоблоке, на следующий день – на втором.

Энергоблоки взорвались потому, что было прервано электроснабжение, необходимое для отвода остаточного энерговыделения реактора.

Известно, что авария на атомной электростанции произошла из-за землетрясения. Он был величайшим за всю историю Японии.

Из-за аварии тогда пришлось эвакуировать 154 тысяч человек. Радиус эвакуации в 2011 году распространился ориентировочно на 20 километров от аварии.

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