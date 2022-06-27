Прошу каждого: всегда идите в укрытие, когда слышите сирену, – Зеленский обратился к украинцам

Россияне увеличили интенсивность ракетных обстрелов мирных украинских городов. Цель у врага одна – унести как можно больше жизней украинцев.

Российские оккупанты совершают ужасные террористические акты против украинцев. Они направляют свои ракеты на гражданские дома и места скопления людей, чтобы убить как можно больше мирных украинцев.

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Нельзя игнорировать воздушную тревогу

Российские оккупанты осуществили подлый и циничный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. В здании было около 1 000 мирных людей, которые пошли за покупками, и враг об этом прекрасно знал.

Попадание в ТЦ произошло через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Многим людям удалось выйти и покинуть здание, но большое количество осталось внутри.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам, осуществить подобное нападение могли лишь абсолютно "отмороженные" террористы. Они вполне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где было большое скопление мирных людей.

Установить точное количество пострадавших сейчас невозможно. Продолжаются спасательные работы, уже известно о 12 погибших, 24 раненых.

Также президент отметил, что россияне могут повторить подобные атаки, поэтому крайне важно беспокоиться о собственной безопасности.

Я прошу каждого и каждую – всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем,

– сказал Зеленский.

Обстрел ТЦ в Кременчуге: что известно

Около 16:00 в Кременчуге прозвучал сигнал воздушной тревоги. В ТРЦ "Амстор" было около 1 000 человек, которые начали выходить и направляться в укрытие.

Вскоре в здание ТРЦ попали две российские ракеты. Это были Х-22, которые российские оккупанты выпустили с территории Курской области. Россияне сознательно пытались ударить в место большого скопления мирных людей.

Сразу после попадания российских ракет в ТРЦ вспыхнул крупный пожар. Спасатели сообщали о том что огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров.

Огонь удалось сдержать от распространения, спасательные работы продолжаются. Уже известно о 12 погибших и 24 раненых украинцах.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам