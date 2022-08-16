Их уничтожение – спасение наших людей, – Зеленский в обращении прокомментировал взрывы в Крыму

Президент Владимир Зеленский 16 августа традиционно обратился к гражданам. Он напомнил о новых взрывах на оккупированных территориях, поэтому украинцам, которые сейчас там, следует быть внимательными.

Зеленский попросил людей не приближаться к военным объектам русской армии и местам, где захватчики хранят боеприпасы и технику, держат свои штабы.

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Уничтожение складов – спасение наших людей

Президент пояснил, что причины взрывов на оккупированной территории могут быть разными. Однако смысл один – уничтожение логистики оккупантов, боеприпасов, военной техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей.

Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли,

– добавил Зеленский.

Он обратил внимание и на очередь в эти дни на выезд из Крыма в россию. Это означает, что большинство граждан государства-террористки уже понимают, что Крым – не место для них.

Народная освободительная война за свободу

Зеленский поблагодарил украинцев, которые помогают ВСУ, разведке, спецслужбам ослаблять армию оккупантов. Именно это наше преимущество и первопричина будущей победы – борьба наших защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа.

Президент назвал это народной освободительной войной, всеукраинской борьбой за свободу и независимость для нашего государства. Украину защищают миллионы воюющих на фронте людей, которые борются за свои города и села, в том числе и в оккупации, противостоят оккупантам в их тылу, обеспечивают работу всех наших государственных институций и экономики, волонтерят и т.д.

Президент отметил, что поддержка Украины в мире не может уменьшаться. Нужно делать все по-прежнему и даже больше, потому что москва рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость.

Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг. Чтобы мы выгнали оккупантов из Украины, каждый день россии должно становиться все сложнее воевать – это наша военно-политическая задача номер один,

– подчеркнул Зеленский.

Разговор с Макроном и другими лидерами

Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации вокруг Запорожской атомной станции и очередных российских провокациях. Среди других тем была безопасность и макрофинансовая помощь Украине.

Кроме того, переговоры глава государства провел с премьер-министром Дании – тоже об усилении финансовой поддержки и новых санкциях против россии.

Впервые Зеленский побеседовал с президентом Замбии.

Кроме того, сегодня Украину посетили Пан Ги Мун, восьмой Генеральный секретарь ООН и Хуан Мануэль Сантос, экс-Президент Колумбии. Главная тема разговора – гарантии безопасности для Украины.

На фронте – жестокие бои

Зеленский констатировал, что российская армия в эти дни жестоко обстреливала города Запорожской области и Днепропетровщины, в частности, Орехов и Никополь. К сожалению, есть раненые, к сожалению, есть жертвы. Кроме того, не прекращаются обстрелы Харькова, пограничных районов.

Однако наше героическое сопротивление только растет. Украинские защитники отбивают мощные атаки на Донбассе. Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию. Идут тяжелые бои.

Должны пройти через это, выдержать все и добыть в борьбе жизнь. Украина должна победить, и это будет,

– убежден глава государства.

Отдельно политик подписал указ о награждении 189 защитников государственными наградами:

158 – военнослужащие Нацгвардии, из них 21 – посмертно.

26 пограничников, из них двое – посмертно.

Три полицейских, из них двое – посмертно.

Два работника Государственной таможенной службы, из них один – посмертно.

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