Зеленський попросив людей не наближатись до військових об'єктів російської армії та місць, де загарбники зберігають боєприпаси й техніку, тримають свої штаби.

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Знищення складів – порятунок наших людей

Президент пояснив, що причини вибухів на окупованій території можуть бути різні. Однак сенс один – знищення логістики окупантів, боєприпасів, військової техніки, командних пунктів рятує життя наших людей.

Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі,

– додав Зеленський.

Він звернув увагу і на чергу цими днями на виїзд із Криму в росію. Це означає, що більшість громадян держави-терористки вже розуміють, що Крим – не місце для них.

Народна визвольна війна за свободу

Зеленський подякував українцям, які допомагають ЗСУ, розвідці, спецслужбам послаблювати армію окупантів. Саме ц цьому наша перевага та першопричина майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу.

Президент назвав це народною визвольною війною, всеукраїнською боротьбою за свободу й незалежність для нашої держави. Україну захищають мільйони людей, які воюють на фронті, борються за свої міста й села, зокрема і в окупації, протистоять окупантам у їхньому тилу, забезпечують роботу всіх наших державних інституцій та економіки, волонтерять тощо.

Президент зазначив, що підтримка України у світі не може зменшуватись. Потрібно робити все, як і раніше, й навіть більше, бо москва розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому.

Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один,

– наголосив Зеленський.

Розмова з Мароном та іншими лідерами

Зеленський поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації. Серед інших тем була безпекова та макрофінансова допомогу Україні.

Крім того, переговори глава держави провів з премʼєр-міністром Данії – теж про посилення фінансової підтримки та нові санкції проти росії.

Вперше Зеленський поговорив з президентом Замбії.

Крім того, сьогодні Україну відвідали Пан Гі Мун, восьмий Генеральний секретар ООН, та Хуан Мануель Сантос, екс-Президент Колумбії. Головна тема розмови з ними – гарантії безпеки для України.

На фронті – жорстокі бої

Зеленський констатував, що російська армія цієї доби далі жорстоко обстрілювала міста Запорізької області та Дніпропетровщини, зокрема, Оріхів та Нікополь. На жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Крім того, не припиняються обстріли Харкова, прикордонних районів.

Однак наш героїчний опір тільки зростає. Українські захисники відбивають потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію. Йдуть важкі бої.

Маємо пройти через це, витримати все й вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде,

– переконаний глава держави.

Окремо політик підписав указ про нагородження 189 захисників державними нагородами:

158 – військовослужбовці Нацгвардії, з них 21 – посмертно.

26 прикордонників, з них двоє – посмертно.

Три поліцейських, з них двоє – посмертно.

Два працівники Державної митної служби, з них один – посмертно.

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