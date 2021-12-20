Просил инвалидную коляску для брата: 8-летний мальчик пришел в полицию, чтобы найти Николая
Источник:полиция Закарпатья
В Сваляве, что на Закарпатье, 8-летний Стас пришел в полицию и попросил разыскать Николая. Мальчик хотел передать ему важное письмо, в котором просил у Святого инвалидную коляску для 6-летнего брата.
Для Стаса было крайне важно отдать письмо. Поэтому полицейские пообещали ребенку передать просьбу Николаю.
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Когда открыли письмо, были не только удивлены, но и изрядно тронуты. Мальчик просил Николая принести подарок своему младшему 6-летнему братику, ему была необходима инвалидная коляска.
Мальчик просил у Николая инвалидную коляску для братика / Фото полиции
Пожелание удалось реализовать
Поскольку до праздника оставалось несколько дней, действовать надо было немедленно. Вместе с волонтерами, правоохранителям удалось реализовать желание ребенка.
Николай посетил Стаса и его братьев. Мальчикам передали подарки – не только инвалидную коляску, но и зимнюю одежду, игрушки и кучу вкусностей.
Встреча с Николаем / Фото полиции
Детям привезли подарки / Фото полиции
Полицейские в Чернигове подарили 8-летнему мальчику смартфон
В Чернигове полицейские накануне Дня святого Николая осуществили мечту 8-летнего мальчика. Школьник мыл автомобили возле торгового центра, потому что хотел самостоятельно купить современный смартфон.
Правоохранители решили подарить ребенку телефон.
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