Для Стаса була вкрай важливо віддати лист. Тому поліцейські пообіцяли дитині передати прохання Миколаю.

До речі Я намагався відповісти емоціями незрячій дитині, – щемливе інтерв'ю зі Святим Миколаєм

Коли відкрили листа, були не тільки здивовані, але й неабияк розчулені. Хлопчик просив Миколая принести подарунок своєму молодшому 6-річному братикові, якому був необхідний інвалідний візок.



Хлопчик просив в Миколая інвалідний візок для братика / Фото поліції

Побажання вдалось реалізувати

Оскільки до свята залишалося кілька днів, діяти треба було негайно. Разом із волонтерами, правоохоронцям вдалося реалізувати бажання дитини.

Миколай завітав до Стаса та його братиків. Хлопчикам передали подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків.



Зустріч з Миколаєм / Фото поліції



Дітям привезли подарунки / Фото поліції

Поліцейські в Чернігові подарували 8-річному хлопчику смартфон

У Чернігові поліцейські стали напередодні Дня святого Миколая і здійснили мрію 8-річного хлопчика. Школяр мив автомобілі біля торгового центру, бо хотів самостійно купити сучасний смартфон.

Правоохоронці вирішили подарувати дитині телефон.

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