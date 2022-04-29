Просим ждать официальной информации, – горсовет Мариуполя об эвакуации с "Азовстали"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал возможную эвакуацию с "Азовстали". Он отметил, что необходимо дождаться официальной информации от местных властей.

В Украине каждый день пытаются эвакуировать людей из Мариуполя и, в частности, комбината "Азовсталь". Советник мэра города Петр Андрющенко попросил всех относиться с пониманием и ждать официальную информацию.

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От распространения предварительной информации просят воздержаться

Это очень щепетильное дело, поэтому дайте всем спокойно делать свое дело и не провоцируйте формальные поводы для срыва. Спасибо за понимание,

– написал он.

Он также попросил воздержаться от освещения событий, даже если что-то известно.

Эвакуация с "Азовстали" может состояться 29 апреля

Причина публикации Петра Андрющенко не безосновательна. В мировых СМИ уже сообщают об эвакуации мирных жителей в пятницу, 29 апреля. Об этом пишут в Reuters.

Издание отмечает, что на этот день запланирован вывоз мирных жителей с территории комбината. Также сообщается, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с Владимиром Зеленским заявил об интенсивном обсуждении возможной эвакуации с "Азовстали".

Оккупанты не прекращают блокировать "Азовсталь"

В утренней сводке Генштаба от 29 апреля сообщается о блокировке комбината. Кроме того, российские захватчики ужесточают свои атаки на Донбассе. Украинские позиции они обстреливают с помощью артиллерии, минометов, а также РСЗО.

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