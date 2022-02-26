Об этом сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский. Он подчеркнул, что 2 залпа в воздухе будут только учебными.

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Сегодня на аэродроме в Коломыи осуществят проверку работоспособности оружия. Сделают два залпа в воздух. Увидев это, прошу не паниковать, это только учеба,

– сказал мэр Коломыи.

Какая ситуация в Коломыи

По состоянию на утро 26 февраля в Коломыйской общине:

25 февраля, во время сигнала "Воздушная тревога", в укрытии роддома родилась девочка.

В Коломыи ночь прошла спокойно. Правоохранительные органы работают не покладая рук, выявляют диверсантов. Военные объекты, в частности, в Корниче, в порядке. В небе беспилотников нет.

Часть структурных подразделений городского совета переориентировали свою работу в условиях военного положения. Управление образования заботится о горячем питании для правоохранителей. Управление культуры принимает и обрабатывает информацию, связанную с количеством переселенцев и наличие свободных мест для них.



Добавим, что в ночь на 26 февраля вражеским войскам не удалось захватить ни одного украинского города.

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