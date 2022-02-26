Про це повідомив мер Коломиї Богдан Станіславський. Він наголосив, що 2 залпи у повітрі будуть лише навчальними.

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Сьогодні на аеродромі в Коломиї здійснять перевірку працездатності зброї. Зроблять два залпи в повітря. Побачивши це, прошу не панікувати, це лиш навчання,

– сказав мер Коломиї.

Яка ситуація у Коломиї

Станом на ранок 26 лютого у Коломийській громаді:

25 лютого під час сигналу "Повітряна тривога", в укритті пологового будинку народилася дівчинка.

В Коломиї ніч пройшла спокійно. Правоохоронні органи працюють не покладаючи рук, виявляють диверсантів. Військові об'єкти, зокрема в Корничі, в порядку. У небі безпілотники відсутні.

Частина структурних підрозділів міської ради переорієнтували свою роботу в умовах воєнного стану. Управління освіти наразі піклується про гаряче харчування для правоохоронців. Управління культури приймає й обробляє інформацію, пов'язану з кількістю переселенців та наявністю вільних місць для них.

Додамо, що в ніч проти 26 лютого ворожим військам не вдалося загарбати жодного українського міста.

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