Просят "скидываться": в Кремле решили отбирать деньги у бюджетников для войны в Украине
Российская экономика трещит по швам, поскольку санкции постепенно начинают действовать, рубль обвалился, а война стоит очень и очень дорого. Так как поддерживать боевые действия, привлекать новое пушечное мясо и вооружать резервистов РФ не может, в Кремле решили в очередной раз ограбить собственное население.
По данным источников 24 канала в разведке, почти все бюджетные учреждения в России получили приказ собирать деньги на войну с каждого сотрудника. Конечно, скинуться деньгами предлагают всем "добровольно", но за отказ людей грозятся уволить, а средства спишут со счетов принудительно.
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"Взносы", которые власти будут сдирать с населения РФ, являются критическими для многих семей, которые едва выживают в условиях критической экономической ситуации.
Грабеж под предлогом "спасения Донбасса"
- Руководители бюджетных предприятий начали распространять среди персонала заявления о "добровольных взносах" 20 марта.
- На бумагах указано, что бюджетник просит удержать из зарплаты за март пожертвования "в помощь жителям" квазиобразований.
- На самом же деле эти деньги до жителей оккупированных Россией территорий, конечно, не дойдут. Оккупанты собираются использовать эти деньги на войну и выплату зарплат захватчикам.
- На очередное ограбление населения военные преступники из Кремля решили пойти не только из-за недостатка средств на поддержку боевых действий, но и из-за несостоятельности и нежелания в дальнейшем поддерживать существование недореспублик. Поэтому жителям захваченных частей Донбасса придется затянуть пояса гораздо серьезнее, чем раньше. Прокормить самих себя российские анклавы, конечно, не смогут, а приоритеты Путина уже не изменить.
- Именно поэтому тратить миллиарды на пенсии и зарплаты бюджетникам, поддерживать хотя бы какое-то существование квазиобразований и оказывать поддержку недореспубликам в Москве уже не будут.
Собирать с каждой зарплаты
У российских бюджетников будут забирать деньги на войну / Фото источников 24 канала
По данным разведки, военно-политическое руководство России решило фактически побираться для войны и установило минимальные взносы с каждого бюджетника. Например, в больницах средний медперсонал должен отказаться от 300 рублей. С учетом того, что средняя зарплата медсестры в России составляет 15 тысяч рублей (примерно 90 долларов), даже такая сумма для населения является существенной. Конечно, самой серьезной является ситуация в российской глубинке, где медсестры получают вообще не более 7500 рублей. Зарплата врачей в России значительно больше, но и отбирать у них больше – от 1 тысячи рублей.
Примерно такое же соотношение ограблений наблюдается и в других государственных предприятиях России. Содержать какие-то средства террористы собираются даже среди работников заводов, которые приостановили свою работу.
Путина вероятный голод своих людей не волнует вообще. Он хочет только одного – выиграть кровавую войну любым способом.