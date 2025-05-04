Просят тишину, а сами бьют каждый день – цинизм высочайшего уровня, – Зеленский об атаке России
Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России по нашему государству. Президент подчеркнул, что оккупанты просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине.
Украинский лидер показал ужасные кадры последствий террористических атак России в течение этой недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Обратите внимание Атака "Шахедами" на Киев: количество пострадавших возросло до 11, среди них – дети
h2 class="news-subtitle cke-markup">Зеленський відреагував на атаку "Шахедами"
Президент наголосив, що всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі, – будинки та машини – після атаки російських дронів по спальних районах. На жаль, є постраждалі діти й дорослі. Зеленський зазначив, що всім надано необхідну допомогу.
Також внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в Черкасах. Горів звичайний гуртожиток.
Окрім того, цієї ночі росіяни вдарили "Шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом запустили 165 БпЛА, більшість – іранські "Шахеди". Також увесь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині.
Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня,
– констатував президент.
Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.
Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день,
– підкреслив Володимир Зеленський.
Президент подякував усім партнерам, хто продовжує допомагати нашій державі й тиснути на Росію.
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