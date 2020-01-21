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      Прослушивание Гончарука: как скандал повлияет на рейтинги Зеленского

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      У Зеленского короткая скамейка запасных / gettyimages.com

      Президент Зеленский закладывает возможность без отставки правительства реформирование министерств. Реформы по каждому из них очень чувствительны для общества.

      Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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      Политолог отмечает: на встрече Зеленского и Гончарука президент заявил, что его не устраивает ряд направлений, за которые ответственно правительство. Минэкономики, которое, по мнению президента, надо разделить. Минкульт и Министерство по делам ветеранов.

      По каждому из этих министерств, замечает он, проводятся реформы, которые чувствительны для общества и рейтингов власти. Политолог подчеркивает: глава Министерства экономики Милованов себя не оправдал, а на него возложена самая ответственная часть работы власти – земельная реформа. Минкульт – очень широкий спектр работы в информационной сфере. В частности, вопрос информационной защиты в условиях гибридной войны. Для ветеранов власть пытается создать правила игры. Чтобы ветеранское движение не вылилось в уличные протесты.

      Внимание! Процедура отставки премьера: как она происходит и почему это важно. Согласно Конституции назначает и отправляет в отставку премьера Верховная Рада. Поэтому Алексей Гончарук попал под шквал критики из-за "неправильной" подачи заявления об отставке. Как объяснил сам премьер-министр, он написал заявление на имя председателя Верховной Рады Украины, но дал его президенту. Таким образом он хочет продемонстрировать свое доверие главе государства. Вероятно, из-за записей из Кабмина, которые попали в сеть. На них премьер, в частности, обсуждал президента.

      Скамейка запасных у Зеленского короткая. Реального кадрового состава для качественной замены нынешних министров у Зеленского нет. Это тоже аргумент, почему Зеленский оставил Гончарука. Потому что если и второй состав правительства снова провалился бы, то это существенно и быстро отразилось на рейтингах Зеленского,
      – считает Владислав Дзивидзинский.

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      Поэтому, по его мнению, в ближайшие полгода отставки Кабмина и Гончарука не будет. Правительство сохранит свой иммунитет до осени. И возьмет на себя весь негатив за тяжкие непопулярные решения. Завершит вопросы земельного рынка.

      Гончарук сыграл на опережение. Сразу признал правдивость записей и написал заявление на имя президента об отставке. Частично признав свою некомпетентность, но пообещав, что Кабмин старается, и они будут пробовать исправить ситуацию. Этим Гончарук уменьшил уровень падения поддержки правительства и в парламенте, и в обществе,
      – говорит Владислав Дзивидзинський.

      Что известно об отставке Алексея Гончарука

      15 января в сети появились несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит о "примитивном понимании экономических процессов" президента Зеленского.

      На следующий день Гончарук таки написал заявление об отставке и передал его президенту. Но согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада.

      17 января между Зеленским и Гончаруком состоялась встреча, где глава государства заявил, что не принимает его заявление об увольнении и дает шанс.

      зеленський Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Владимир Зеленский Прослушка Гончарука Тимофей Милованов
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