Прослушивание Гончарука: как скандал повлияет на рейтинги Зеленского
Президент Зеленский закладывает возможность без отставки правительства реформирование министерств. Реформы по каждому из них очень чувствительны для общества.
Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.
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Политолог отмечает: на встрече Зеленского и Гончарука президент заявил, что его не устраивает ряд направлений, за которые ответственно правительство. Минэкономики, которое, по мнению президента, надо разделить. Минкульт и Министерство по делам ветеранов.
По каждому из этих министерств, замечает он, проводятся реформы, которые чувствительны для общества и рейтингов власти. Политолог подчеркивает: глава Министерства экономики Милованов себя не оправдал, а на него возложена самая ответственная часть работы власти – земельная реформа. Минкульт – очень широкий спектр работы в информационной сфере. В частности, вопрос информационной защиты в условиях гибридной войны. Для ветеранов власть пытается создать правила игры. Чтобы ветеранское движение не вылилось в уличные протесты.
Внимание! Процедура отставки премьера: как она происходит и почему это важно. Согласно Конституции назначает и отправляет в отставку премьера Верховная Рада. Поэтому Алексей Гончарук попал под шквал критики из-за "неправильной" подачи заявления об отставке. Как объяснил сам премьер-министр, он написал заявление на имя председателя Верховной Рады Украины, но дал его президенту. Таким образом он хочет продемонстрировать свое доверие главе государства. Вероятно, из-за записей из Кабмина, которые попали в сеть. На них премьер, в частности, обсуждал президента.
Скамейка запасных у Зеленского короткая. Реального кадрового состава для качественной замены нынешних министров у Зеленского нет. Это тоже аргумент, почему Зеленский оставил Гончарука. Потому что если и второй состав правительства снова провалился бы, то это существенно и быстро отразилось на рейтингах Зеленского,
– считает Владислав Дзивидзинский.
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Поэтому, по его мнению, в ближайшие полгода отставки Кабмина и Гончарука не будет. Правительство сохранит свой иммунитет до осени. И возьмет на себя весь негатив за тяжкие непопулярные решения. Завершит вопросы земельного рынка.
Гончарук сыграл на опережение. Сразу признал правдивость записей и написал заявление на имя президента об отставке. Частично признав свою некомпетентность, но пообещав, что Кабмин старается, и они будут пробовать исправить ситуацию. Этим Гончарук уменьшил уровень падения поддержки правительства и в парламенте, и в обществе,
– говорит Владислав Дзивидзинський.
Что известно об отставке Алексея Гончарука
15 января в сети появились несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит о "примитивном понимании экономических процессов" президента Зеленского.
На следующий день Гончарук таки написал заявление об отставке и передал его президенту. Но согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада.
17 января между Зеленским и Гончаруком состоялась встреча, где глава государства заявил, что не принимает его заявление об увольнении и дает шанс.