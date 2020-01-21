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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Прослуховування Гончарука: як скандал вплине на рейтинги Зеленського

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      У Зеленського коротка лава запасних / gettyimages.com

      Президент Зеленський закладає можливість реформування міністерств без відставки уряду. Реформи по кожному з них дуже чутливі для суспільства.

      Про це 24 каналу розповів заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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      Політолог наголошує: на зустрічі Зеленського і Гончарука президент заявив, що його не влаштовує ряд напрямків, за які відповідальний уряд. Мінекономіки, яке, на думку президента, треба розділити. Мінкульт і Міністерство в справах ветеранів.

      По кожному з цих міністерств, зауважує він, проводяться реформи, які чутливі для суспільства і владних рейтингів. Політолог підкреслює: глава Міністерства економіки Милованов себе не виправдав, а на нього покладена найвідповідальніша частина роботи влади – земельна реформа. Мінкульт – дуже широкий спектр роботи в інформаційній сфері. Зокрема, питання інформаційного захисту в умовах гібридної війни. Для ветеранів влада намагається створити правила гри. Щоб ветеранський рух не вилився у вуличні протести.

      Увага! Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається і чому це важливо. Згідно з Конституцією призначає і відправляє у відставку прем'єра Верховна Рада . Тому Олексій Гончарук потрапив під шквал критики через "неправильну" подачу заяви про відставку. Як пояснив сам прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради України, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу. На них прем'єр, зокрема, обговорював президента.

      Лава запасних у Зеленського коротка. Реального кадрового складу для якісної заміни нинішніх міністрів у Зеленського немає. Це теж аргумент, чому Зеленський залишив Гончарука. Бо якщо і другий склад уряду знову провалився б, то це суттєво і швидко вдарило по рейтингах Зеленського,
      – вважає Владислав Дзівідзінський.

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      Тому, на його думку, в найближчі пів року відставки Кабміну і Гончарука не буде. Уряд збереже свій імунітет до осені. І візьме на себе весь негатив за тяжкі непопулярні рішення. Завершить питання земельного ринку.

      Гончарук зіграв на випередження. Одразу визнав правдивість записів і написав заяву на ім’я президента про відставку. Частково визнавши свою некомпетентність, але пообіцявши, що Кабмін старається, і вони пробуватимуть виправити ситуацію. Цим Гончарук зменшив рівень падіння підтримки уряду і в парламенті, і в суспільстві,
      – зауважує Владислав Дзівідзінський.

      Що відомо про відставку Олексія Гончарука

      15 січня в мережі з'явились кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президента Зеленського.

      Наступного дня Гончарук таки написав заяву про відставку та передав її президенту. Але згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада.

      17 січня між Зеленським та Гончаруком відбулась зустріч, де глава держави заявив, що не приймає його заяву про звільнення та дає шанс.

      зеленський
      Рейтинг Зеленського / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Прослушка Гончарука Тимофій Милованов
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