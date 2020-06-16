Скандальный "слуга народа" Александр Дубинский заявил, что в кабинете главы СБУ Ивана Баканова 16 июня обнаружили три устройства для прослушивания. Впрочем, в Службе безопасности эту информацию уже опровергли.

Что рассказал Дубинский

На своей странице в фейсбук нардеп 16 июня написал, что у главы СБУ Ивана Баканова якобы нашли аж три устройства для прослушивания.

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Еще одно устройство якобы нашли в автомобиле его жены.

Предлагаю Ивану Геннадиевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушивал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину,

– сыронизировал Дубинский.

Заметим, что "слуга народа" сильно возмущался, когда Служба безопасности пришла с обысками к журналистам телеканала "1+1" по делу "пленок Гончарука". Дубинский тогда заявлял, что людям безразлично, кто записывал бывшего премьера. Мол, важно, что он сказал, а работа журналистов и заключается в том, чтобы обнародовать такую информацию.

Что сказали в СБУ

В Службе безопасности информацию о прослушке Ивана Баканова опровергли. В комментарии Укринформу там отметили, что такие данные не являются правдивыми.

"Не подтверждаем эту информацию", – сказали в СБУ.

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