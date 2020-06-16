СБУ опровергла слова Дубинского о "жучках" в кабинете Баканова
Скандальный "слуга народа" Александр Дубинский заявил, что в кабинете главы СБУ Ивана Баканова 16 июня обнаружили три устройства для прослушивания. Впрочем, в Службе безопасности эту информацию уже опровергли.
Что рассказал Дубинский
На своей странице в фейсбук нардеп 16 июня написал, что у главы СБУ Ивана Баканова якобы нашли аж три устройства для прослушивания.
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Еще одно устройство якобы нашли в автомобиле его жены.
Предлагаю Ивану Геннадиевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушивал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину,
– сыронизировал Дубинский.
Заметим, что "слуга народа" сильно возмущался, когда Служба безопасности пришла с обысками к журналистам телеканала "1+1" по делу "пленок Гончарука". Дубинский тогда заявлял, что людям безразлично, кто записывал бывшего премьера. Мол, важно, что он сказал, а работа журналистов и заключается в том, чтобы обнародовать такую информацию.
Что сказали в СБУ
В Службе безопасности информацию о прослушке Ивана Баканова опровергли. В комментарии Укринформу там отметили, что такие данные не являются правдивыми.
"Не подтверждаем эту информацию", – сказали в СБУ.
Что известно о "пленках Гончарука": коротко
- 15 января в сеть слили записи разговоров, на которых якобы тогдашний глава украинского правительства Алексей Гончарук говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране.
- Гончарук впоследствии прокомментировал появление этих записей, заявив о наличии врагов у команды президента и правительства. Он добавил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление на увольнение Зеленскому.
- Тот его рассмотрел, однако дал шанс премьеру "исправиться" и провел с ним совместную встречу.
- Тогда же глава государства поручил найти автора пленок за 2 недели. После этого и прошли обыски СБУ у журналистов "1+1". Журналистов-расследователей подозревали в монтаже и сливе этих записей.
- Позже Гончарука отправили в отставку, а "кассетный скандал" до сих пор расследуется.