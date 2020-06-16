СБУ спростувала слова Дубінського про "жучки" в кабінеті Баканова
Скандальний "слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що в кабінеті глави СБУ Івана Баканова 16 червня виявили три пристрої для прослуховування. Втім, у Службі безпеки цю інформацію вже спростували.
Що розповів Дубінський
На своїй фейсбук-сторінці нардеп 16 червня написав, що в глави СБУ Івана Баканова буцімто знайшли аж три пристрої для прослуховування.
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Ще один пристрій начебто знайшли в автомобілі його дружини.
Пропоную Івану Геннадійовичу скористатися напрацюваннями щодо розшуку тих, хто прослухав Гончарука.І відразу йти з обшуками до журналіста Євгену Куксіну,
– зіронізував Дубінський.
Зауважимо, що "слуга народу" неабияк обурювався, коли Служба безпеки прийшла з обшуками до журналістів телеканалу "1+1" у справі "плівок Гончарука". Дубінський тоді заявляв, що людям байдуже, хто записував колишнього прем’єра. Мовляв, важливо, що він сказав, а робота журналістів і полягає в тому, щоб оприлюднювати таку інформацію.
Що сказали в СБУ
У Службі безпеки інформацію про прослуховування Івана Баканова спростували. В коментарі Укрінформу там зауважили, що такі дані не є правдивими.
"Не підтверджуємо цю інформацію", – сказали в СБУ.
Що відомо про "плівки Гончарука": коротко
- 15 січня у мережу злили записи розмов, на яких нібито тодішній глава українського уряду Олексій Гончарук каже, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні.
- Гончарук згодом прокоментував появу цих записів, заявивши про наявність ворогів у команди президента й уряду. Він додав, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня подав заяву на звільнення Зеленському.
- Той її розглянув, однак дав шанс прем’єру "виправитися" і провів з ним спільну зустріч.
- Тоді ж глава держави доручив знайти автора плівок за 2 тижні. Після цього й відбулися обшуки СБУ у журналістів "1+1". Журналістів-розслідувачів підозрювали у монтажі та зливі цих записів.
- Пізніше Гончарука відправили у відставку, а касетний скандал досі розслідується.