Скандальний "слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що в кабінеті глави СБУ Івана Баканова 16 червня виявили три пристрої для прослуховування. Втім, у Службі безпеки цю інформацію вже спростували.

Що розповів Дубінський

На своїй фейсбук-сторінці нардеп 16 червня написав, що в глави СБУ Івана Баканова буцімто знайшли аж три пристрої для прослуховування.

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Ще один пристрій начебто знайшли в автомобілі його дружини.

Пропоную Івану Геннадійовичу скористатися напрацюваннями щодо розшуку тих, хто прослухав Гончарука.І відразу йти з обшуками до журналіста Євгену Куксіну,

– зіронізував Дубінський.

Зауважимо, що "слуга народу" неабияк обурювався, коли Служба безпеки прийшла з обшуками до журналістів телеканалу "1+1" у справі "плівок Гончарука". Дубінський тоді заявляв, що людям байдуже, хто записував колишнього прем’єра. Мовляв, важливо, що він сказав, а робота журналістів і полягає в тому, щоб оприлюднювати таку інформацію.

Що сказали в СБУ

У Службі безпеки інформацію про прослуховування Івана Баканова спростували. В коментарі Укрінформу там зауважили, що такі дані не є правдивими.

"Не підтверджуємо цю інформацію", – сказали в СБУ.

Що відомо про "плівки Гончарука": коротко