Об обнаруженной службой защиты государства и Агентством внутренней безопасности находке сообщил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский. По его словам, устройства, которые могли использоваться для прослушивания в зале в Катовице, где должно было проходить правительственное заседание, демонтировали польские спецслужбы. Также он добавил, что соответствующие службы осуществляют дальнейшие действия по этому поводу.

Смотрите также Дональд Туск сообщил о болезни: вынужден ограничить публичную активность

Что хотели услышать через устройства

Представитель командующего Службы защиты государства Богуслав Пьорковский сообщил в комментарии, что устройства обнаружили во время рутинной проверки перед встречей, как того требуют протоколы безопасности. После того сообщили Агентство внутренней безопасности и их специалисты включились в выяснение обстоятельств. Какие именно устройства обнаружили Пьорковский не стал детализировать.

Позже выяснилось, что устройство использовалось для связи между удаленными комнатами и было установлено бывшим офисным работником на пенсии. Относительно его возможного происхождения спецслужбы пока молчат.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск отправился в Катовице с рядом министров и планировал провести заседание правительства в этом месте. Это связали с тем, что многие члены правительства участвуют в Европейском экономическом конгрессе, проходящем в Катовице. Среди гостей конгресса также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Гибридные атаки на Польшу россиянами