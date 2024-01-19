В ISW подчеркнули, что страна-агрессор могла тренироваться глушить GPS из Калининградской области. Это может быть следствием работы русских систем радиоэлектронной борьбы в регионе.
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В ISW рассказали о возможном глушении GPS-систем из России
В Институте изучения войны со ссылкой на польскую радиостанцию Radio Zet отметили, что данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM от 16 января свидетельствовали о беспрецедентно высоком уровне глушения GPS. В частности, это происходило в северной и восточной Польше, включая Варшаву, и на юге страны в городе Лодзь.
"Эти данные также демонстрируют аналогичные высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше в период между 25 - 27 декабря 2023 и 10 января 2024", – пишут эксперты.
В конце концов, польские СМИ считают, что перебои в декабре 2023 года могли вызвать неизвестные военные учения НАТО в Балтийском регионе или испытания РЭБ в Калининградской области России.
Аналитики также подчеркнули, что служба военной разведки и безопасности Швеции уже открыла дело по фактам препятствий 12 января в контексте учений РЭБ Балтийского флота России.
Подполковник Швеции Йоаким Паасикиви считает, что ситуация с GPS является результатом "деятельности российского влияния или так называемой гибридной войны". По его словам, Россия уже вмешивалась в сигналы GPS в Северной Европе, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать обучение НАТО.
– говорится в отчете ISW.
Кроме того, эксперты, ссылаясь на данные российских СМИ, утверждают, что с середины декабря 2023 г. подразделения Балтийского флота России проводили тренировки с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области.
В заключение в Институте изучения войны рассказали, что не могут самостоятельно проверить причину высокого уровня помех GPS. Однако подчеркнули, что средства РЭБ в Калининградской области действительно способны существенно влиять на Польшу и Балтийский регион.
В то же время в ISW заявили об успешной работе украинской РЭБ
- В Институте изучения войны отметили, что во время массированного удара по Украине 13 января более 20 российских воздушных средств нападения не достигли своих целей. Это произошло благодаря активной работе украинской РЭБ.
- Аналитики подчеркнули, что ранее Силы обороны активно использовали комплексы РЭБ по борьбе с беспилотниками, но не с ракетами. Потому это может стать переломным моментом в работе комплексов.
- В конце концов, в ISW предположили, что российские атаки становятся шаблонными для украинских защитников. Ведь удар 13 января был похож на тот, что был 8 января.