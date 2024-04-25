Пресс-центр правительства Польши сообщает, что в ближайшие дни премьер-министр Дональд Туск ограничит публичную активность. Вернется к своим обязанностям он только после завершения лечения.

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Премьер Польши сообщил о болезни и анонсировал предстоящие мероприятия

Сам Дональд Туск тоже сообщил, что ушел, по его мнению, на короткий перерыв, связанный с вынужденной болезнью, после чего вернется к работе.

7 мая премьер Польши планирует принять участие в Европейском экономическом конгрессе, где он вместе с Урсулой фон дер Ляйен представит план для Европы, а с 10 мая возобновятся заседания правительства. Сегодня же в Польше объявят план помощи фермерам.

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