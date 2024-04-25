Пресс-центр правительства Польши сообщает, что в ближайшие дни премьер-министр Дональд Туск ограничит публичную активность. Вернется к своим обязанностям он только после завершения лечения.
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Премьер Польши сообщил о болезни и анонсировал предстоящие мероприятия
Сам Дональд Туск тоже сообщил, что ушел, по его мнению, на короткий перерыв, связанный с вынужденной болезнью, после чего вернется к работе.
7 мая премьер Польши планирует принять участие в Европейском экономическом конгрессе, где он вместе с Урсулой фон дер Ляйен представит план для Европы, а с 10 мая возобновятся заседания правительства. Сегодня же в Польше объявят план помощи фермерам.
Важные новости Польши за последние дни
- Столтенберг прокомментировал возможность развертывания ядерного оружия в других странах. Сделал он это после заявлений президента Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на территории своей страны.
- Кроме того, Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon. Они будут защищать польское воздушное пространство.
- В среду, 24 апреля 2024 года глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Он также отметил, что ранее Польша неоднократно предлагала украинским властям отправить мужчин, подлежащих военной службе. Однако, форма подобной "помощи", по словам министра обороны Польши, по большей части зависит от украинской стороны.