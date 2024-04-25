Прес-центр уряду Польщі повідомляє, що найближчими днями прем'єр-міністр Дональд Туск обмежить публічну активність. Повернеться до своїх обов'язків він лише після завершення лікування.

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Прем'єр Польщі повідомив про хворобу і анонсував майбутні заходи

Сам Дональд Туск теж повідомив, що пішов, на його думку, на коротку перерву, пов'язану з вимушеною хворобою, після чого повернеться до роботи.

7 травня прем'єр Польщі планує взяти участь в Європейському економічному конгресі, де він разом з Урсулою фон дер Ляєн представить план для Європи, а з 10 травня відновляться засідання уряду. Сьогодні ж у Польщі оголосять план допомоги фермерам.

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