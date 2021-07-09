Разошлись швы: на проспекте Победы в Киеве истек кровью человек – видео

Мужчина умер посреди улицы из-за того, что его послеоперационные швы разошлись. Произошло это вечером 8 июля на проспекте Победы.

Скорую и полицию на место происшествия вызвали свидетели инцидента. Они увидели, что посреди улицы в лужи крови лежит без сознания мужчина.

Смотрите также Иностранец сбежал из суда в Харькове: как ему это удалось – видео побега

Медики, прибывшие на вызов, пытались спасти человеку жизнь.

Причины неизвестны

Трагедия произошла вечером 8 июля около 10 дома на проспекте Победы.

Очевидцы говорят, что мужчина мог пройти немалое расстояние, чтобы попросить кого-то о помощи. Впрочем, судя по всему, ни с кем из прохожих он не встретился. Или они не звонили в скорую.

Врачи довольно долгое время делали пострадавшему непрямой массаж сердца, однако были уже бессильны.

После потери сознания пострадавший скончался. В результате чего у него разошлись послеоперационные швы, неизвестно.

На месте происшествия работали следователи. Как они квалифицировали инцидент, пока не ясно.

Смотрите видео с места смерти мужчины в Киеве: