Швидку та поліцію на місце події викликали свідки інциденту. Вони побачили, що посеред вулиці у лужі крові лежить непритомний чоловік.

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Медики, які прибули на виклик, намагалися врятувати чоловіку життя.

Причини невідомі

Трагедія сталася ввечері 8 липня біля 10 будинку на проспекті Перемоги.

Очевидці кажуть, що чоловік міг пройти чималу відстань, аби попросити когось по допомогу. Втім, судячи з усього, ні з ким із перехожих він не зустрівся. Або вони не дзвонили до швидкої.

Лікарі досить довгий час робили постраждалому непрямий масаж серця, однак були вже безсильні.

Після втрати свідомості потерпілий помер. Внаслідок чого у нього розійшлися післяопераційні шви, невідомо.

На місці події працювали слідчі. Як саме вони кваліфікували інцидент, наразі не зрозуміло.

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