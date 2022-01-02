Просто не узнать: Виктор Ющенко отпустил бороду

Екатерина Ющенко опубликовала в сети новогодние фото. На фото она позирует у елки вместе с бородатым Виктором Ющенко.

Директор Ukrainian Wine&Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко обнародовала в своем фейсбуке кадры с праздника. Именно на них пользователи сети увидели третьего Президента Украины с бородой.

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З Новим роком, Пане-господарю,

– подписала фото Ющенко.

Новогоднее фото третьего президента / Фото с фейсбук-страницы Екатерины Ющенко

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