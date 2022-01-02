Просто не узнать: Виктор Ющенко отпустил бороду

2 января 2022 , 16:14
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Источник:

фейсбук Екатерины Ющенко

Екатерина Ющенко опубликовала в сети новогодние фото. На фото она позирует у елки вместе с бородатым Виктором Ющенко.

Директор Ukrainian Wine&Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко обнародовала в своем фейсбуке кадры с праздника. Именно на них пользователи сети увидели третьего Президента Украины с бородой.

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З Новим роком, Пане-господарю,
– подписала фото Ющенко.

Новогоднее фото третьего президента / Фото с фейсбук-страницы Екатерины Ющенко

Новогоднее празднование: смотрите видео

Ющенко рассказал, чем может гордиться Украина

Виктор Ющенко в августе 2021 года дал большое интервью. В нем третий президент рассказал о 3 успехах Украины.

  • Украинская армия. Ющенко напомнил, что десятки и сотни людей проявили невероятный героизм, самопожертвование и мужество. Защитники проявили сверхчеловеческие усилия для спасения и защиты мирного населения.
  • Волонтерское движение. Украинцы объединились ради большого общего дела и удивили весь мир.
  • Молодежь. Ющенко отметил, что поколения, выросшие во время независимости, это свободные люди. Они с детства учились делать выбор и не боялись выражать свое мнение. Им уже не навязать советскую ностальгию. Их не зазомбировать по телевидению.
Автор: Мар'яна Бекало