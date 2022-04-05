Просто выполняли программу, – Лещина считает, что преступления в Буче не по личной инициативе

Оккупанты совершали невероятные зверства в Буче и других городках на Киевщине. Вероятно, российские военные выполняли конкретную программу.

Действия оккупантов похожи на те, которые происходили в 2000 году. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра юстиции, экс-представитель Украины в ЕСПЧ Иван Лищина.

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"Я более чем уверен, что это (преступления в Киевской области – 24 канал) не была личная инициатива", – подчеркнул Лещина.

Действия оккупантов – часть процедуры

Возможно, такую ​​процедуру выписали в каких-то секретных документах или это какая-то традиция, которую передают от одного командующего к другому. Однако такие действия – часть процедуры.

Они (оккупанты – 24 канал) просто выполняли какую-то программу,

– подчеркнул советник министра юстиции.

По его словам, следует образовать специальный международный уголовный суд по примеру Югославского трибунала.

"Это правильный путь"

Он бы взял на себя функционал – рассматривать конкретные дела, конкретную ответственность, исполнителей или тех, кто отдавал приказы.

"Это правильный путь, содержащий международное расследование специальными учреждениями, привлечение иностранных лабораторий, экспертов", – объяснил Лищина.

Насколько Украине удастся это реализовать – вопрос политический. Однако такое развитие событий точно не невозможно.

Можно реализовать сбор улик о преступлениях России

Как отметил Лещина, нужно доказывать ответственность каждого преступника в отдельности. Для этого существует подходящая процедура, сбор доказательств.

Это не что-то невероятное или то, что нельзя реализовать,

– подчеркнул он.

В идеале сбор доказательств должен происходить с помощью международных следователей и экспертов, чтобы быть уверенным, что процесс проводят независимые структуры.

"Чтобы Россия потом не говорила, будто Украина все подделала", – добавил экс-представитель Украины в ЕСПЧ.

Адвокат объяснила, как присоединиться к сбору свидетельств о военных преступлениях России за время полномасштабной войны в Украине.

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