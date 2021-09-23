Просто забросили в машину, – лидер движения SaveФОП рассказал детали своего задержания под Радой

В Киеве правоохранители задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича во время митинга под Верховной Радой. Мужчину держали в Печерском РУВД до прихода адвоката.

Сейчас Доротич уже вернулся на митинг. Он рассказал, что задержали его незаконно.

Важно Возле Рады полиция задержала лидера движения SaveФОП: фото с места происшествия

Как известно, Доротич и другие активисты пытались прорваться в Раду через полицию, однако возникла драка с правоохранителями. После этого лидера SaveФОП задержали.

Меня просто арестовали. Забросили в машину, вопреки моей воле и завезли в Печерский РУВД. Когда прибыл адвокат, они сказали, что я свободен,

– рассказал Доротич.

Он добавил, что после освобождения они вместе с адвокатом срочно поехали в ГБР. Там они написали заявление на полицию за незаконное, по их словам, задержание.

Что предусматривают эти документы

законопроект №3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно внедрения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения, восстановление права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций;

для применения упрощенной системы налогообложения, восстановление права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций; законопроект №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

На 23 сентября было назначено рассмотрение законопроектов по Налоговому кодексу. Протестующие вышли на акцию с требованием одобрить документы №3853-1 и №3993.

Драка под Верховной Радой / Фото "Апостроф"