Наразі Доротич вже повернувся на мітинг. Він розповів, що затримали його незаконно.
Важливо Біля Ради поліція затримала лідера руху SaveФОП: фото з місця події
Як відомо, Доротич та інші активісти намагалися прорватися до Ради через поліцію, однак виникла бійка з правоохоронцями. Після цього лідера SaveФОП затримали.
Мене просто заарештували. Закинули в машину, всупереч моїй волі й завезли до Печерського РУВС. Коли прибув адвокат, вони сказали, що я вільний,
– розповів Доротич.
Він додав, що після звільнення вони разом з адвокатом терміново поїхали в ДБР. Там вони написали заяву на поліцію за незаконне, за їхніми словами, затримання.
Що передбачають ці документи
- законопроєкт №3853-1 про внесення змін до Податкового кодексу щодо впровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій;
- законопроєкт №3993 щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.
Бійка під Верховною Радою / Фото "Апостроф"