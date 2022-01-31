Простые россияне не понимают, что такое SWIFT, – российский политик о санкциях США

США пытается остановить Россию и не допустить нового вторжения в Украину. Запугивают и отключением от SWIFT. Однако на самом деле это не сильно пугает обычных граждан России.

Такое мнение высказал российский политик Леонид Гозман в эфире 24 канала. Он отметил, что россияне не понимают последствий, которые могут принести санкции.

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"Значение этого слова (санкции – 24 канал) понимают образованные люди: бизнесмены, политики. Обычный человек – нет. Люди не очень верят в войну. Если говорить с человеком, он скажет: "Да ну, они пошумят и все". В сознании людей война невозможна", – отметил Гозман.

По его словам, россияне могут ждать капитуляции Украины или "народного восстания". Однако в саму реальность войны – не очень верят.

А санкции ... Люди не знают, что это. Кто понимает, что такое SWIFT? Очень маленький процент населения. Люди слабо это связывают, к сожалению,

– добавил Гозман.

Как россияне воспринимают падение рубля

Как отметил Гозман, люди не сильно ощущают на себе падение рубля.

"Они чувствуют не падение рубля, это больше психологический фактор. Они слышат, что рубль падает и понимают, что что-то не так. Однако они этого на себе не чувствуют", – сказал Гозман.

Зато россияне ощущают рост цен. Однако к этому тоже привыкли, ведь продолжается рост давно."Кто-то ругается на власть, а кто-то верит, что это все якобы устроили американцы, но страха нет", – подытожил политик.

Гозман о мнениях россиян относительно санкций США: смотрите видео

Вероятное отключение России от SWIFT