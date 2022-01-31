Таку думку висловив російський політик Леонід Гозман в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що росіяни не розуміють наслідків, які можуть принести санкції.

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"Значення цього слова (санкції – 24 канал) розуміють освічені люди: бізнесмени, політики. Звичайна людина – ні. Люди не дуже вірять у війну. Якщо говорити з людиною, вона скаже: "Та ну, вони пошумлять і все". У свідомості людей війна є неможливою", – зауважив Гозман.

За його словами, росіяни можуть чекати капітуляції України чи "народного повстання". Однак у саму реальність війни – не дуже вірять.

А санкції… Люди не знають, що це. Хто розуміє, що таке SWIFT? Дуже маленький відсоток населення. Люди слабо це пов'язують, на жаль,

– додав Гозман.

Як росіяни сприймають падіння рубля

Як зазначив Гозман, люди не сильно відчувають на собі падіння рубля.

"Вони відчувають не падіння рубля, це більше психологічний фактор. Вони чують, що рубль падає і розуміють, що щось не так. Однак вони цього на собі не відчувають", – сказав Гозман.

Натомість росіяни відчувають ріст цін. Однак до цього теж звикли, адже триває ріст давно."Хтось свариться на владу, а хтось вірить, що це все нібито влаштували американці, але страху немає", – підсумував політик.

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