Протасевич летел в Литву, чтобы открыть еще один телеграм-канал, – российский журналист Яковенко

В Минске, 23 мая, посадили самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел журналист Роман Протасевич. Блогер планировал в Литве открыть еще один телеграм-канал.

До этого, он был главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEХТА, который в Беларуси признали экстремистским и причастным к террористической деятельности. Об этом в эфире программы "Между прочим" рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Он отметил, что Протасевич уже в течение длительного времени не является главой NEХТА. А возглавляет другой телеграм-канал, в котором тоже освещаются события в Беларуси.

Да, он является главой телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Собирался открыть еще один канал, для этого и летел в Литву,

– сообщил Яковенко.

По его словам, Протасевич сейчас не является самой ключевой фигурой, ради уничтожения которой режиму Лукашенко нужно идти на такие меры. Это демонстрирует лишь определенный "кураж и лукашенковские понты".

Рационального смысла в уничтожении Протасевича нет, – Яковенко

Российский журналист отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси сидит на российском бюджете. Поэтому, возможные новые санкции ЕС для него не имеют значения.

"Чихать он хотел на все эти санкции. Для него принципиально важным было продемонстрировать свою крутизну, что белорусские силовики все могут. И он это сделал. Рационального смысла в уничтожении Протасевича нет", – считает Яковенко.

Он также предположил, что Запад может все-таки ввести пакет ограничений из-за этой ситуации. Однако, это все будет личной трагедией белорусского журналиста. Вероятнее всего, для Лукашенко и его куратора Путина это не закончится чем-то очень серьезным.

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