Протасевич неожиданно решил подать в суд на Ryanair

Белорусский активист Роман Протасевич сделал неожиданное заявление. В частности, основатель телеграм-канала NEXTA сказал, что будет подавать иск в суд на авиакомпанию Ryanair.

На Протасевича давят

В NEXTA считают, что к такому шагу Романа принудил режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Авторы телеграм-канала призвали не воспринимать подобные заявления всерьез.

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Роман Протасевич подает в суд. Но не на лукашистское гестапо, взявшее его в заложники, а на авиакомпанию Ryanair. Мы не знаем, какому давлению подвергся Роман, но просим не воспринимать слова и действия заложника серьезно,

– говорится в сообщении.

Кстати, провластное издание BELTA утверждает, что Протасевич хочет рассказать ICAO (Международной организации гражданской авиации) о том, что к инциденту с посадкой самолета в Минске может быть "причастна оппозиция".

Протасевич будет работать на провластную организацию

Несколько дней назад Протасевич заявил, что его отпустили из-под домашнего ареста, под которым он находился 7 месяцев. После этого парень добавил, что планирует присоединиться к организации "Системная правозащита".

Заметим, что ее учредителем является известный провластный активист Дмитрий Беляков. Он сражался с символикой протестов в Беларуси, а также пытался создать пророссийскую партию.

Коротко о задержании основателя телеграм-канала NEXTA

23 мая 2021 года в Минске срочно посадили самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужило фейковое сообщение о заминировании воздушного судна.

На борту находились Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.

Обоих задержали силовики и обвинили по уголовным делам. Впоследствии парень и девушка пошли на сделку со следствием. После этого влюбленных отправили под домашний арест.

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Полный текст публикации телеграм-канала NEXTA:

Роман Протасевич подает в суд

Но не на лукашистское гестапо, взявшее его в заложники, а на авиакомпанию Ryanair.

Такой абсурд стал горькой реальностью в Беларуси, оккупированной диктаторской хунтой.

Ранее Протасевич заявил о сотрудничестве с так называемым правозащитным центром провластного Белякова, известного своими пророссийскими взглядами.

Мы не знаем, какое давление испытал Роман, но просим не воспринимать слова и действия заложника всерьез.