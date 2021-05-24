Протасевичу поможет любое давление на режим Лукашенко, – белорусский оппозиционер

Европейский Союз может ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко из-за беспрецедентного задержания журналиста Романа Протасевича. Сейчас мировое сообщество имеет все необходимые инструменты, чтобы давить на действующую власть в Беларуси.

Таким образом европейские страны могут помочь задержанному экс-редактору телеграмм-канала NEXTA и его девушке. Об этом рассказал ответственный за вопросы юстиции Народного антикризисного управления Беларуси Михаил Кирилюк.

Читайте также Литва запрещает все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Он сообщил, что максимальный срок, который грозит Роману Протасевичу – 15 лет. Впрочем, это лишь, если согласно тем статьям, которые ему инкриминируют в Беларуси. Но ему прежде всего грозит то, что он находится под действующей властью, которая не руководствуется законом.

Поэтому угроза жизни блогера сохраняется, пока режим Лукашенко находится у власти. "Я думаю, поможет сейчас любое давление, любые обращения. Все, что возможно сделать – все нужно делать в этом направлении", – подчеркнул оппозиционер.

Речь идет не только о внутренней проблеме Беларуси, – Кирилюк

По мнению Михаила Кирилюка, пока реакции других стран на эту ситуацию – недостаточно. К тому же, речь идет не только о внутренней проблеме Беларуси, ведь под угрозы были поставлены жизни более 100 граждан из более чем 18 государств.

То, что мы видим – это заведомо ложное сообщение об опасности. И это нарушение международной воздушной конвенции 1971 года. Дальше все будет зависеть от того, насколько действительно европейские политики хотят защитить жизни не только белорусов, но и своих граждан,

– заявил он.

И добавил, члены Народного антикризисного управления хотели бы видеть четкие и жесткие шаги, направленные на экономическую изоляцию действующего режима. Ведь все, что делает сейчас правительство – последовательно разрушает экономику Беларуси.

"Поэтому любые санкции, которые позволят изменить действующую власть в максимально короткие сроки, для белорусской экономики принесут только пользу в долгосрочной перспективе", – подытожил он.

Михаил Кирилюк прокомментировал задержание журналиста Романа Протасевича:

Задержание Романа Протасевича: главное