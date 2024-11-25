Польские фермеры пригрозили заблокировать всю границу с Украиной в декабре

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский завершил переговоры с польскими аграриями, которые блокируют дорогу №28 возле пункта пропуска Медыка на Подкарпатье. Он пообещал предоставить официальный ответ на их требования до 10 декабря.

Что будет с протестом дальше, пока неизвестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polska Egencja Prasowa.

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Какова ситуация с протестом польских фермеров

Фермеры должны до вторника подать Министерству сельского хозяйства Польши конкретизированные требования, обсужденные во время воскресной встречи с главой Минагрополитики. Секерский пообещал предоставить им ответ до 10 декабря.

Что будет решаться, когда и как. Эти требования невозможно выполнить одновременно, они требуют ряда нормативных решений, поэтому это будет график выполнения задач со сроками выполнения,

– заявил министр после переговоров.

Среди основных требований фермеров – отказ правительства от ратификации соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки.

Пока дальнейшая судьба блокады остается неопределенной. Лидер подкарпатской организации "Shukana Wieś" Роман Кондров после переговоров отправился к протестующим, чтобы сообщить результаты, в частности пригрозил еще большим протестом, если правительство не выполнит требования.

Если фермеры проявят добрую волю и решат дождаться 10 декабря, мы приостановим акцию протеста, но мы от нее не откажемся. А если договоренности не будут выполнены, мы вернемся, но это будет массовая акция протеста на всю восточную границу,

– заявил Кондров.

Фермеры с субботы перекрывают дорогу №28 возле Медики. Грузовики, въезжающие в Польшу из Украины, не пропускают, а транспорт, выезжающий, движется только по одному в час.