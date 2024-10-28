Тысячи людей под правительством и неприязненная встреча Орбана: что происходит на акции протеста в Грузии

28 октября 2024, 18:57
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Автор: София Рожик

На днях в Грузии прошли парламентские выборы, в которых победила пророссийская партия "Грузинская мечта", собрав 53,9% голосов. В понедельник, 28 октября, в Тбилиси сторонники оппозиции собрались на акцию против этих результатов.

Люди собираются на проспекте Руставели возле здания парламента в Тбилиси. Все, что известно о ходе акции протеста в Грузии, читайте на 24 Канале.

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19:16, 28 октября

О задержании протестующих или столкновениях с силовиками пока не сообщалось.

19:14, 28 октября

В Тбилиси собираются силовики

Силовики в Тбилиси собираются на улицах, примыкающих к проспекту Руставели, где продолжается акция протеста.

В грузинских СМИ информация о том, перекрыты ли улицы возле парламента, разнится.

19:02, 28 октября

По некоторым данным, в акции могут участвовать около 15 тысяч человек.

Протестующие в Тбилиси / Фото Paper Paper Kartuli

19:00, 28 октября

Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса,
– сказала на протесте президент Грузии Зурабишвили.

18:53, 28 октября

На площади в Тбилиси собрались тысячи людей

18:33, 28 октября

Орбана освистали в Тбилиси

Орбана неприязненно встретили протестующие.

Осторожно, нецензурная лексика! Орбан прибыл в Тбилиси: смотрите видео

18:32, 28 октября

В ЕС прокомментировали визит Орбана в Грузию. Представитель ЕС Петер Стано в комментарии Суспильному сказал, что венгерский премьер "не получал никакого мандата".

18:29, 28 октября

В Тбилиси прибыл премьер Венгрии Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник, 28 октября, прибыл в Тбилиси. Он планирует провести переговоры с грузинскими властями после выборов.

Орбана в аэропорту встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили.

Оттуда венгерский премьер отправился в отель Tbilisi Marriott.

Орбан встретится с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ожидается, что оба сделают заявления для СМИ.

18:28, 28 октября

В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Толпа скандировала ее имя.

18:27, 28 октября

Грузины вышли на протест против выборов

18:26, 28 октября

Оппозиция требует повторных выборов

Протест организовала оппозиция, которая отказалась признавать результаты выборов, где были зафиксированы значительные нарушения.

С ними также не согласилась президент Грузии Саломе Зурабишвили: она назвала эти выборы "российской спецоперацией".

На митинге прозвучало требование оппозиции провести повторные выборы под председательством международной администрации. Такое заявление сделал один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе.

18:22, 28 октября

В Тбилиси собрались тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза

18:21, 28 октября

В Грузии начался протест против результатов выборов

Вечером, 28 октября, тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

Возле парламента стоят полицейские автомобили, но присутствие силовиков пока незначительное.