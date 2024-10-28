Тысячи людей под правительством и неприязненная встреча Орбана: что происходит на акции протеста в Грузии

На днях в Грузии прошли парламентские выборы, в которых победила пророссийская партия "Грузинская мечта", собрав 53,9% голосов. В понедельник, 28 октября, в Тбилиси сторонники оппозиции собрались на акцию против этих результатов.

Люди собираются на проспекте Руставели возле здания парламента в Тбилиси. Все, что известно о ходе акции протеста в Грузии, читайте на 24 Канале.

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