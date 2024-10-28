Тысячи людей под правительством и неприязненная встреча Орбана: что происходит на акции протеста в Грузии
На днях в Грузии прошли парламентские выборы, в которых победила пророссийская партия "Грузинская мечта", собрав 53,9% голосов. В понедельник, 28 октября, в Тбилиси сторонники оппозиции собрались на акцию против этих результатов.
Люди собираются на проспекте Руставели возле здания парламента в Тбилиси. Все, что известно о ходе акции протеста в Грузии, читайте на 24 Канале.
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О задержании протестующих или столкновениях с силовиками пока не сообщалось. Силовики в Тбилиси собираются на улицах, примыкающих к проспекту Руставели, где продолжается акция протеста. В грузинских СМИ информация о том, перекрыты ли улицы возле парламента, разнится. Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса, Орбана неприязненно встретили протестующие. Осторожно, нецензурная лексика! Орбан прибыл в Тбилиси: смотрите видео В ЕС прокомментировали визит Орбана в Грузию. Представитель ЕС Петер Стано в комментарии Суспильному сказал, что венгерский премьер "не получал никакого мандата". Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник, 28 октября, прибыл в Тбилиси. Он планирует провести переговоры с грузинскими властями после выборов. Орбана в аэропорту встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили. Оттуда венгерский премьер отправился в отель Tbilisi Marriott. Орбан встретится с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ожидается, что оба сделают заявления для СМИ. В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили. Толпа скандировала ее имя. Протест организовала оппозиция, которая отказалась признавать результаты выборов, где были зафиксированы значительные нарушения. С ними также не согласилась президент Грузии Саломе Зурабишвили: она назвала эти выборы "российской спецоперацией". На митинге прозвучало требование оппозиции провести повторные выборы под председательством международной администрации. Такое заявление сделал один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе. Вечером, 28 октября, тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Возле парламента стоят полицейские автомобили, но присутствие силовиков пока незначительное.
В Тбилиси собираются силовики
– сказала на протесте президент Грузии Зурабишвили.
На площади в Тбилиси собрались тысячи людей
Орбана освистали в Тбилиси
В Тбилиси прибыл премьер Венгрии Орбан
Грузины вышли на протест против выборов
Оппозиция требует повторных выборов
В Тбилиси собрались тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза
В Грузии начался протест против результатов выборов
О задержании протестующих или столкновениях с силовиками пока не сообщалось.
Силовики в Тбилиси собираются на улицах, примыкающих к проспекту Руставели, где продолжается акция протеста.
В грузинских СМИ информация о том, перекрыты ли улицы возле парламента, разнится.
Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса,
Орбана неприязненно встретили протестующие.
Осторожно, нецензурная лексика! Орбан прибыл в Тбилиси: смотрите видео
В ЕС прокомментировали визит Орбана в Грузию. Представитель ЕС Петер Стано в комментарии Суспильному сказал, что венгерский премьер "не получал никакого мандата".
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник, 28 октября, прибыл в Тбилиси. Он планирует провести переговоры с грузинскими властями после выборов.
Орбана в аэропорту встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили.
Оттуда венгерский премьер отправился в отель Tbilisi Marriott.
Орбан встретится с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ожидается, что оба сделают заявления для СМИ.
В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Толпа скандировала ее имя.
Протест организовала оппозиция, которая отказалась признавать результаты выборов, где были зафиксированы значительные нарушения.
С ними также не согласилась президент Грузии Саломе Зурабишвили: она назвала эти выборы "российской спецоперацией".
На митинге прозвучало требование оппозиции провести повторные выборы под председательством международной администрации. Такое заявление сделал один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе.
Вечером, 28 октября, тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.
Возле парламента стоят полицейские автомобили, но присутствие силовиков пока незначительное.