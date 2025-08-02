В Виннице на протесте из-за недовольства ТЦК произошли столкновения между правоохранителями и активистами
- В Виннице произошли столкновения между правоохранителями и активистами из-за протеста возле стадиона "Локомотив".
- Протестующие требуют освободить мужчин, которых якобы удерживает ТЦК и СП, есть первые задержания.
В Виннице произошли столкновения между правоохранителями и местными и активистами. Последние пришли "освобождать" мужчин, которых якобы удерживает ТЦК и СП.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и местные СМИ. Более того, в сети также показали кадры соответствующего конфликта.
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Что известно о протесте в Виннице?
Ориентировочно в 23:00 винничане собрались возле центрального стадиона "Локомотив", требуя выпустить мужчин, которые вероятно там находятся. На место инцидента прибыли около десяти экипажей Нацполиции.
Столкновения возле стадиона в Виннице: смотрите видео
По словам очевидцев, около 23:30 начали применяли перцовые баллончики. Также они сообщают о задержании. Правоохранители просили людей разойтись в связи с началом комендантского часа.
Конфликт с ТЦК в Виннице: смотрите видео
В то же время на фоне этого правоохранители предложили подвезти людей, которые далеко проживают и не могут добраться домой самостоятельно. Отмечается, что во время протеста активисты также начали петь гимн Украины.
В Виннице произошли беспорядки на протесте: смотрите видео
По данным СМИ, под стадионом собрались в основном женщины, которые пытались прорваться на территорию. Впрочем, официальной информации по этому поводу пока нет.
К слову, прошлом году жители города Ковель Волынской области устроили протест из-за якобы незаконного задержания 3-х мужчин. Они пытались силой проникнуть в здание ТЦК и требовали отпустить задержанных.