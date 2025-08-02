В Виннице произошли столкновения между правоохранителями и местными и активистами. Последние пришли "освобождать" мужчин, которых якобы удерживает ТЦК и СП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и местные СМИ. Более того, в сети также показали кадры соответствующего конфликта.

Смотрите также Мужчины какого возраста подлежат мобилизации в Украине: что говорит закон

Что известно о протесте в Виннице?

Ориентировочно в 23:00 винничане собрались возле центрального стадиона "Локомотив", требуя выпустить мужчин, которые вероятно там находятся. На место инцидента прибыли около десяти экипажей Нацполиции.

Столкновения возле стадиона в Виннице: смотрите видео

По словам очевидцев, около 23:30 начали применяли перцовые баллончики. Также они сообщают о задержании. Правоохранители просили людей разойтись в связи с началом комендантского часа.

Конфликт с ТЦК в Виннице: смотрите видео

В то же время на фоне этого правоохранители предложили подвезти людей, которые далеко проживают и не могут добраться домой самостоятельно. Отмечается, что во время протеста активисты также начали петь гимн Украины.

В Виннице произошли беспорядки на протесте: смотрите видео

По данным СМИ, под стадионом собрались в основном женщины, которые пытались прорваться на территорию. Впрочем, официальной информации по этому поводу пока нет.

К слову, прошлом году жители города Ковель Волынской области устроили протест из-за якобы незаконного задержания 3-х мужчин. Они пытались силой проникнуть в здание ТЦК и требовали отпустить задержанных.