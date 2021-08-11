На протестах антивакцинаторов в Литве произошли столкновения: есть пострадавшие – видео

Протесты антивакцинаторов возле здания парламента Литвы вышли из-под контроля. Правоохранители применяли против активистов слезоточивый газ.

Протестующие бросали петарды

Силовики подавили протест около 2 часов ночи 11 августа. Об этом заявил начальник главного комиссариата полиции Вильнюса Саулюс Гагас.

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Во время столкновений демонстранты бросали в силовиков камни, бутылки и даже взрывчатые средства.

Прогремели 2 взрыва. Во время осмотра места происшествия сотрудники обнаружили неразорвавшиеся петарды. Перед тем в офицеров бросали пиротехнические изделия,

– рассказал Гагас.

Что известно о пострадавших

На протесте силовики задержали 26 человек, некоторые из них были пьяны.

В результате столкновений пострадали 10 полицейских.



Столкновения протестующих и силовиков в Литве / Фото LRT

К протестующим в Литве применили слезоточивый газ: видео

Вечером на протесте остались около 200 человек. Они пытались заблокировать входы в здание парламента. Поэтому силовики применили слезоточивый газ. Часть демонстрантов повалили на землю.

Смотрите видео протестов в Литве:



Протест антивакцинаторов в Литве вышел из-под контроля / Фото LRT

Почему люди протестуют

Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей, медиков и социальных работников. Работников этих профессий могут уволить с работы, если они не вакцинируются до 1 октября.

Часть населения возмутилась такими ограничениями для невакцинированных. Люди требуют отставки парламента, отмены "паспорта возможностей", а также прекращение режима чрезвычайной ситуации.

10 августа на протест в Вильнюсе вышли около 5 тысяч человек.

В Литве уже возбудили уголовное дело из-за беспорядков. Сейчас продолжается досудебное расследование.