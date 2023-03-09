Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям, а парламент собирается на заседание

Протесты в Грузии вечером 9 марта не утихают. Митингующие в Тбилиси начали выдвигать новые политические требования. Наряду с отставкой правительства требуют проведения досрочных выборов.

На трибуну вышли оппозиционные политики. Они обратились к митингующим, и заявили, что необходимо сменить власть.

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Расходиться не собираются

Некоторые оппозиционеры заявляют, что не разойдутся. Утверждают, что протесты не прекратятся до тех пор, пока они не убедятся, что путь и курс в Европу нерушим.

10 марта перед зданием парламента Грузии также запланировали митинг. Организаторы призвали людей собираться в 11:00, пишет Interpressnews .

Парламент собирается на заседание

10 марта грузинский парламент собирается на запланированное пленарное заседание. В повестке дня будет только один вопрос – на голосование вынесут так называемое второе слушание проекта об "иностранных агентах".

Хотя издание "Новости Грузии" пишет, что повестку дня официально пока не назвали. Ранее аппарат парламента заявлял, что это заседание невозможно из-за повреждения инфраструктуры во время беспорядков на акциях протеста.

Протесты в Грузии: что известно