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      Протестующие штурмом попытались взять парламент в Албании

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      Лидер албанской оппозиции Лулзим Баша
      Лидер албанской оппозиции Лулзим Баша / Getty Images

      В албанской столице Тиране произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, когда демонстранты хотели ворваться в здание парламента.

      Попытка штурма состоялась в субботу, 13 апреля, когда тысячи людей в очередной раз вышли на улицы Тираны на масштабные антиправительственные протесты. Люди требуют отставки премьер-министра страны Эди Рамы, пишет Deutsche Welle.

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      Чтобы прорвать кордон полицейских, протестующие бросали в силовиков камни, дымовые шашки, подожгли машину. Правоохранители в свою очередь применили слезоточивый газ и дубинки.

      Антиправительственные протесты в Албании, 14 апреля 2019: смотрите видео

      В результате столкновений пострадали по меньшей мере 15 протестующих и 5 полицейских. По данным местных СМИ, досталось и журналистам, которые освещали события.

      Это уже не первая попытка демонстрантов взять штурмом парламент. 16 марта сторонники албанской оппозиции вступили в силовое противостояние с полицией при попытке штурмовать здание парламента.

      Возглавляет протесте лидер оппозиции Лулизм Баша.

      Почему в Албании происходят протесты?

      Протесты в Албании продолжаются уже несколько месяцев. Правительство обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью. Оппозиция требует отставки правительства, назначения временного правительства и проведения досрочных выборов в парламент. На диалог с действующим правительством не идет.

      "Мы должны протестовать, потому что нет другого выбора. В каждом селе или городе, квартале, доме. Стране надо вернуть демократию и верховенство права", – сказал Баша в интервью АР.

      Социалисты сейчас имеют 74 места в парламенте из 140. Они же сформировали нынешнее правительство. Однако несколько мест в парламенте отдали оппозиционерам, которых якобы "перекупили".

      США и Европейский Союз предупредили оппозицию о попытках насилия и призвали к переговорам. На что Баша ответил: "Не слушайте коррумпированное правительство. Слушайте голос людей".

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      Теги: Новости политики Протесты Албания
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