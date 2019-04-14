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      Протестувальники штурмом спробували взяти парламент в Албанії

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      Лідер албанської опозиції Лулзім Баша
      Лідер албанської опозиції Лулзім Баша / Getty Images

      В албанській столиці Тирані відбулись сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли демонстранти хотіли увірватись у будівлю парламенту.

      Спроба штурму відбулась у суботу, 13 квітня, коли тисячі людей вкотре вийшли на вулиці Тирані на масштабні антиурядові протести. Люди вимагають відставки прем’єр-міністра країни Еді Рами, пише Deutsche Welle.

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      Аби прорвати кордон поліцейських, протестувальники кидали у силовиків каміння, димові шашки, підпалили автівку. Правоохоронці, у свою чергу, застосували сльозогінний газ та кийки. 

      Антиурядові протести в Албанії, 14 квітня 2019: дивіться відео

      Внаслідок сутичок постраждали щонайменше 15 протестувальників та 5 поліцейських. За даними місцевих ЗМІ, дісталось і журналістам, які висвітлювали події.

      Це вже не перша спроба демрнстрантів взяти штурмом парламент. 16 березня прихильники албанської опозиції вступили у силове протистояння з поліцією під час спроби штурмувати будівлю парламенту.

      Очолює протесте лідер опозиції Лулізм Баша.

      Чому в Албанії відбуваються протести?

      Протести у Албанії тривають уже кілька місяців. Уряд звинувачують у корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Опозиція вимагає відставки уряду, призначення тимчасового уряду та проведення дострокових виборів до парламенту. На діалог з чинним урядом не йде.

      "Ми повинні протестувати, бо не маємо іншого вибору. У кожному селі чи місті, кварталі, будинку. Країні треба повернути демократію і верховенство права", – сказав Баша в інтерв'ю АР.

      Соціалісти зараз мають 74 місця у парламенті з 140. Вони ж сформували чинний уряд. Проте кілька місць у парламенті віддали опозиціонерам, яких начебто "перекупили".

      США і Європейський Союз попередили опозицію щодо спроб насильства і закликали до переговорів. На що Баша відповів: "Не слухайте корумпований уряд. Слухайте голос людей".

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      Теги: Новини політики Албанія Протести
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