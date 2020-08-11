"Протестуют не кукловоды, перемен хотят белорусы": обращение соратницы Тихановской
Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико в объединенной оппозиции, записала видеообращение. В нем просит действующую власть не игнорировать волю белорусского народа и услышать его желание перемен.
Колесникова записала обращение насчет протестов, которые охватили Беларусь, сообщает 24 канал.
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На видео она призывает действующую власть не игнорировать волю людей, не топить их в воде из водометов, не калечить пулями, не закрывать в камерах.
Мы видим на улицах обычных людей, которые хотят изменений. Мы видим, как люди плачут. Мы просим действующую власть остановить насилие,
– отметила Колесникова.
И добавила, что властям трудно признать, что протестуют не иллюзионные кукловоды из-за рубежа. А сами белорусы хотят перемен.
"Мы просим власть найти силы и посмотреть в глаза воле народа", – подытожила оппозиционерка. Белорусов она призвала беречь себя и тех, кто рядом.
Обращение Колесниковой о протестах: видео
Что известно о Марии Колесниковой?Возглавляла штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Политика, который в течение многих лет возглавлял "Белгазпромбанк", обвинили в уклонении от уплаты налогов и незаконной легализации доходов. ЦИК не допустил Бабарико к выборам. Колесникова начала работу с Тихановской.
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Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы.
- Впервые на протесты люди вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать Омоновцы.
- Самые крупные столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- Люди вышли на новые акции протеста и 11 августа. Подробнее о ситуации в городах Беларуси по ссылке.