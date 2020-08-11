Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико в объединенной оппозиции, записала видеообращение. В нем просит действующую власть не игнорировать волю белорусского народа и услышать его желание перемен.

Колесникова записала обращение насчет протестов, которые охватили Беларусь, сообщает 24 канал.

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На видео она призывает действующую власть не игнорировать волю людей, не топить их в воде из водометов, не калечить пулями, не закрывать в камерах.

Мы видим на улицах обычных людей, которые хотят изменений. Мы видим, как люди плачут. Мы просим действующую власть остановить насилие,

– отметила Колесникова.

И добавила, что властям трудно признать, что протестуют не иллюзионные кукловоды из-за рубежа. А сами белорусы хотят перемен.

"Мы просим власть найти силы и посмотреть в глаза воле народа", – подытожила оппозиционерка. Белорусов она призвала беречь себя и тех, кто рядом.

Важно! В ночь на 11 августа главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская выехала в Литву. Колесникова решила остаться. Хотя ее ранее задерживали белорусские правоохранители. Женщину силой вытащили из автомобиля. Впоследствии оппозиционерку отпустили, заявив, что ее просто перепутали с другим человеком.

Обращение Колесниковой о протестах: видео

Что известно о Марии Колесниковой? Возглавляла штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Политика, который в течение многих лет возглавлял "Белгазпромбанк", обвинили в уклонении от уплаты налогов и незаконной легализации доходов. ЦИК не допустил Бабарико к выборам. Колесникова начала работу с Тихановской.

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