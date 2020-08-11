Марія Колесникова, представниця штабу Віктора Бабарико в об'єднаній опозиції, записала відеозвернення. У ньому просить чинну владу не ігнорувати волю білоруського народу та почути його бажання до змін.

Колесникова записала звернення щодо протестів, охопили Білорусь, повідомляє 24 канал.

Читайте також Штаб Тихановської закликає Лукашенка до діалогу про "мирну передачу влади народу"

На відео вона закликає чинну владу не ігнорувати волю людей, "не топити їх у воді з водометів, не калічити кулями, не закривати в камерах".

Ми бачимо на вулицях звичайних людей, які хочуть змін. Ми бачимо, як люди плачуть. Ми просимо чинну владу зупинити насилля,

– зазначила Колесникова.

Та додала, що владі важко визнати, що протестують не ілюзійні ляльководи з-за кордону. А самі білоруси хочуть змін.

"Ми просимо владу знайти сили і подивитися в очі волі народу", – підсумувала опозиціонерка. Білорусів вона закликала берегти себе та тих, хто поруч.

Важливо! У ніч на 11 серпня головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська виїхала у Литву. Колеснікова вирішила залишитися. Хоча її раніше затримували білоруські правоохоронці. Жінку силою витягнули з автомобіля. Згодом опозиціонерку відпустили, заявивши, що просто її переплутали з іншою людиною.

Звернення Колесникової щодо протестів: відео

Що відомо про Марію Колеснікову? Очолювала штаб опозиційного кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарико. Політика, який протягом багатьох років "Белгазпромбанк", звинуватили в ухилянні від сплати податків та незаконній легалізації доходів. ЦВК не допустила Бабарико до виборів. Колеснікова розпочала роботу з Тихановською.

Зверніть увагу Зупиніть беззаконня: Вероніка Цепкало закликала світ визнати Тихановську главою Білорусі