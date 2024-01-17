Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Валентин Гладких. По его словам, сегодня российские силовики уже не так уверены в своих силах. И это тоже показательно.

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Возможность протестов в России

Неспокойно в России от "хлопков", которые часто приветствует тамошние города и столицу, в частности. А рядом с этим в стране-террористе назревают протесты.

В России происходит своеобразная криминальная революция,

– отметил Гладких.

Политолог пояснил, что вагнеровцы, освобожденные из мест лишения свободы и помилованные для войны в Украине, возвращаются в Россию и совершают там преступления. В частности, более 190 уголовных дел открыли против них в 2023 году.

Наиболее распространенные преступления – кражи, нарушения правил дорожного движения, наркотики, убийства или попытки убийства.

"С этим надо как-то справляться и правоохранители должны действовать. Но есть вопрос: способна ли модель управления, которая сейчас сформирована в России, адекватно отреагировать на вызовы и решить их. Сейчас они игнорируют проблему, но это не лучший способ взаимодействовать с действительностью", – добавил политолог.

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