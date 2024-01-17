Про це в розмові з 24 Каналом відзначив політолог Валентин Гладких. За його словами, сьогодні російські силовики вже не такі впевнені у своїх силах. І це також показово.

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Можливість протестів в Росії

Неспокійно в Росії від "бавовни", яка часто вітає тамтешні міста і столицю в тому числі. А поруч з цим в країні-терористці назрівають протести.

В Росії відбувається своєрідна кримінальна революція,

– зазначив Гладких.

Політолог пояснив, що вагнерівці, які були звільнені з місць позбавлення волі і помилувані для війни в Україні, повертаються в Росію і чинять там злочини. Зокрема, понад 190 кримінальних справ відкрили проти них у 2023 році.

Найпоширеніші злочини – крадіжки, порушення правил дорожнього руху, наркотики, вбивства чи спроби вбивства.

"Цьому треба давати раду і правоохоронці мають якось діяти. Але є питання: чи спроможна модель управління, яка наразі сформована в Росії, адекватно відреагувати на виклики і вирішити їх. Зараз вони ігнорують проблему, але це не найкращий спосіб взаємодіяти з дійсністю", – додав політолог.

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