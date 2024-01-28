Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, протесты в Башкирии приближают конец Путина.
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Трибунал уже близко
Ольга Курносова отметила, что против участников протестов в Башкирии открыли более 30 уголовных производств. Еще более 100 человек были задержаны по административным делам.
Кроме того, одного протестующего убили. Еще один– находится в больнице в тяжелом состоянии.
Если люди выходят бороться, то трибунал приближается. У Путина одна проблема– дожить до трибунала. Возможно, ворвутся в его дворец и убьют. Он может не дожить до трибунала,
– предположила она.
Протесты в Башкирии: главное
- Акция протеста прошла в городе Баймак в республике Башкортостан 15 января. Митингующие вышли в защиту местного активиста Фаиля Алсынова, которого обвиняют в якобы "разжигании межнациональной розни".
- Акции протеста продлились 17 января, когда началось финальное заседание суда. Фаиля Алсинова приговорили к 4 годам колонии. Между силовиками и участниками акции начались стычки. Силовики били митингующих дубинками и применили слезоточивый газ.
- Митингующие призвали своих земляков вернуться в Башкирию с войны в Украине. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предположил, что люди пока не могут вернуться в Башкортостан с поля боя в Украине. По его словам, для этого должны произойти соответствующие события на линии фронта.
- В столице Башкортостана, Уфе, 19 января состоялась повторная акция протеста в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. В поддержку Алсынова выступил башкирский певец Алтынай Валитов. Он записал видеообращение, в котором заявил, что башкиров притесняют по национальному признаку во всех сферах. По его словам, все потому, что башкиры составляют нацменьшинство. Если они это "проглотят", исчезнет народ с тысячелетней историей, потому этого не будет.