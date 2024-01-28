Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, протести у Башкирії наближають кінець Путіна.
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Трибунал вже близько
Ольга Курносова зазначила, що проти учасників протестів у Башкирії відкрили понад 30 кримінальних проваджень. Ще понад 100 осіб затримали за адміністративними справами.
Крім того, одного протестувальника вбили. Ще один – перебуває у лікарні у важкому стані.
Якщо люди виходять боротись, то трибунал наближається. У Путіна одна проблема – дожити до трибуналу. Можливо, увірвуться у його палац та вб’ють. Він може не дожити до трибуналу,
– припустила вона.
Протести у Башкирії: головне
- Акція протесту відбулася у місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують в нібито "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".
- Акції протесту продовжилися 17 січня, коли почалося фінальне засідання суду. Фаїля Алсинова засудили до 4 років колонії. Між силовиками та учасниками акції почалися сутички. Силовики били мітингувальників кийками та застосували сльозогінний газ.
- Мітингувальники закликали своїх земляків повернутися до Башкирії з війни в Україні. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк припустив, що люди поки не можуть повернутися в Башкортостан з поля бою в Україні. За його словами, для цього повинні відбутися відповідні події на лінії фронту.
- У столиці Башкортостану, Уфі, 19 січня відбулась повторна акція протесту на підтримку засудженого активіста Фаїля Алсинова. На підтримку Алсинова виступив башкирський співак Алтинай Валітов. Він записав відеозвернення, у якому заявив, що башкирів утискають за національною ознакою в усіх сферах. За його словами, усе через те, що башкири становлять нацменшину. Якщо вони це "проковтнуть", зникне народ із тисячолітньою історією, тому цього не буде.