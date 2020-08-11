После выборов президента Беларусь всколыхнули мощные протесты. 9 и 10 августа силовики жестко разгоняли оппонентов режима Лукашенко. Тысячи людей задержали, десятки людей получили ранения. Правозащитники говорят о трех погибших, власти подтверждают смерть только одного.

Раненые рассказали о своих травмах

О том, как из участников акции протеста они превратились в пациентов медучреждений, рассказали пострадавшие митингующие. Рассказы публикует TUT.by в телеграм-канале.

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Житель Минска Константин был ранен в ночь с 9 на 10 августа. У мужчины – осколочное ранение ноги.

Три осколки задели меня. Один ударил прямо в голень, другой зацепил колено, третий проскользил по ноге,

– рассказывает участник протестов.

Первую помощь ему оказывали обычные прохожие, именно они перебинтовали ранения еще до приезда машины скорой помощи. Тогда Костятин оказался в военном госпитале, сейчас его выписали.

Светошумовые гранаты бросали прямо в толпу

Еще один митингующий, что вышел выразить свою позицию на акцию, взамен получил рваную рану ноги.

Светошумовая граната прилетела прямо в толпу – грохот и дезориентация. Там и дети были, и женщины. Люди начали разбегаться, и я побежал: смотрю что-то не так с ногами,

– сказал потерпевший.

Мужчине вызвали скорую помощь и отвезли в травмпункт.

Власти подтвердили гибель только одного человека

Отметим, что во время жестких столкновений с силовиками в белорусских городах пострадали десятки людей. Только в военном госпитале Минска после побоища 9 августа лечили более 50 пострадавших.

Правозащитники сообщали о трех погибших: одного переехал автозак, второго протестующего забили до смерти ОМОНовцы. А третий погиб от взрыва гранаты. Впоследствии информацию об одном погибшем опровергли. Однако официальные власти отмечали, что никаких смертей не было.

У погибшего в руках якобы разорвалась граната

О первой смерти пресс-служба МВД Беларуси сообщила уже вечером 10 августа. Вроде, у мужчины разорвалась в руках граната, однако очевидцы говорят, что в этом районе слышали выстрелы.