Після виборів президента Білорусь сколихнули потужні протести. 9 та 10 серпня силовики жорстко розганяли опонентів режиму Лукашенка. Тисячі людей затримали, десятки людей отримали поранення. Правозахисники говорять про трьох загиблих, влада підтверджує смерть лише одного.

Поранені розповіли про свої травми

Про те, як з учасників акції протесту вони перетворились на пацієнтів медзакладів, розказали постраждалі мітингувальники. Розповіді опублікує TUT.by у телеграм-каналі.

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Житель Мінська Костянтин був поранений вночі з 9 на 10 серпня. У чоловіка – осколкове поранення ноги.

Три осколки зачепили мене. Один вдарив прямо в гомілку, інший зачепив коліно, третій проковзнув по нозі,

– розповідає учасник протестів.

Першу допомогу йому надавали звичайні перехожі, саме вони перебинтували поранення ще до приїзду машини швидкої допомоги. Тоді Костятин опинився у військовому госпіталі, наразі його виписали.

Світлошумові гранати кидали просто у натовп

Ще один мітингувальник, що вийшов висловити свою позицію на акцію, натомість отримав рвану рану ноги.

Світлошумова граната прилетіла прямо в натовп – ляск і дезорієнтація. Там і діти були, і жінки. Люди почали розбігатись, та й я побіг: дивлюсь щось не так з ногами,

– сказав потерпілий.

Чоловікові викликали швидку допомогу і відвезли у травмпункт.

Влада підтвердила загибель лише однієї людини

Зазначимо, що під час жорстких зіткнень з силовиками у білоруських містах постраждали десятки людей. Лише у військовому госпіталі Мінська після побоїща 9 серпня лікували понад 50 потерпілих.

Правозахисники повідомляли про трьох загиблих: одного переїхав автозак, другого протестувальника забили до смерті ОМОНівці. А третій загинув від вибуху гранати. Згодом інформацію про одного загиблого спростували. Проте офіційна влада зазначала, що жодних смертей не було.

У загиблого в руках начебто розірвалась граната

Про першу смерть пресслужба МВС Білорусі повідомила уже ввечері 10 серпня. Начебто, у чоловіка розірвалась в руках граната, проте очевидці кажуть, у цьому районі чули постріли.