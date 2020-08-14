11 августа в белорусском городе Гродно от силовиков пострадала 5-летняя девочка. Родители рассказали ужасные подробности инцидента.

Мать девочки вспомнила, что они попали в пробку автомобилей демонстрантов. По ее словам, их машина не сигналила, а если бы они ехали на протесты, то не брали бы с собой ребенка. Об этом говорится в интервью "Радио Свобода".

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Наконец, силовики на автобусе перегородили дорогу. Они вышли и начали бить окна в машине дубинками. Отец предупредил омоновцев, что внутри ребенок, но его ударили по голове.

Сама же девочка получила сотрясение мозга и множество порезов от выбитого стекла. В больницу пострадавшую девочку с ее мамой отвез водитель машины ,который стал свидетелем событий.

"Страшно, когда достаешь ребенка всего в крови. Ребенок кричит: "Мама, я не хочу умирать", – вспомнила мать пострадавшей девочки Инна Чаравха.