"Мама, я не хочу умирать": родители раскрыли подробности ранения 5-летней девочки в Беларуси
11 августа в белорусском городе Гродно от силовиков пострадала 5-летняя девочка. Родители рассказали ужасные подробности инцидента.
Мать девочки вспомнила, что они попали в пробку автомобилей демонстрантов. По ее словам, их машина не сигналила, а если бы они ехали на протесты, то не брали бы с собой ребенка. Об этом говорится в интервью "Радио Свобода".
К слову Истекала кровью: в Беларуси активист встал на колени, держа фото сбитой военными девочки
Наконец, силовики на автобусе перегородили дорогу. Они вышли и начали бить окна в машине дубинками. Отец предупредил омоновцев, что внутри ребенок, но его ударили по голове.
Сама же девочка получила сотрясение мозга и множество порезов от выбитого стекла. В больницу пострадавшую девочку с ее мамой отвез водитель машины ,который стал свидетелем событий.
"Страшно, когда достаешь ребенка всего в крови. Ребенок кричит: "Мама, я не хочу умирать", – вспомнила мать пострадавшей девочки Инна Чаравха.
- Люди вышли на массовые протесты из-за предварительных результатов президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко.
- Люди убеждены, что выборы были сфальсифицированы. Протесты начались в разных белорусских городах, однако эпицентром стал Минск.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы разгоняли протесты, нещадно били людей, а также стреляли по митингующим.
- В ОБСЕ обвинили белорусские власти в нарушении прав человека и призвали стороны к деэскалации конфликта и началу диалога. В то же время Евросоюз может ввести санкции против правительства Беларуси уже в конце августа.