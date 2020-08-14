"Мамо, я не хочу вмирати": батьки розкрили деталі поранення 5-річної дівчинки в Білорусі
11 серпня у білоруському місті Гродно від силовиків постраждала 5-річна дівчинка. Батьки розповіли жахливі подробиці інциденту.
Мати дівчинки пригадала, що вони потрапили у затор автівок демонстрантів. За її словами, їхня машина не сигналила, а якщо б вони їхали на протести, то не брали б з собою дитину. Про це йдеться в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Врешті, силовики на автобусі перегородили дорогу. Вони вийшли та почали бити вікна у машині кийками. Батько попередив ОМОНівців, що всередині дитина, але його вдарили по голові.
Сама ж дівчинка отримала струс мозку та безліч порізів через вибите скло. До лікарні постраждалу дівчинку з її мамою відвіз водій автівки ,який став свідком подій.
"Страшно, коли дістаєш дитини всю в крові. Дитина кричить: "Мама я не хочу вмирати", – пригадала мати постраждалої дівчинки Інна Чаравха.
- Люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу із величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Люди переконані, що вибори були сфальсифіковані. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- У ОБСЄ звинуватили білоруську владу у порушенні прав людини та закликали сторони до деескалації конфлікту та початку діалогу. Воднач, Євросоюз може ввести санкції проти уряду Білорусі вже наприкінці серпня