11 серпня у білоруському місті Гродно від силовиків постраждала 5-річна дівчинка. Батьки розповіли жахливі подробиці інциденту.

Мати дівчинки пригадала, що вони потрапили у затор автівок демонстрантів. За її словами, їхня машина не сигналила, а якщо б вони їхали на протести, то не брали б з собою дитину. Про це йдеться в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Врешті, силовики на автобусі перегородили дорогу. Вони вийшли та почали бити вікна у машині кийками. Батько попередив ОМОНівців, що всередині дитина, але його вдарили по голові.

Сама ж дівчинка отримала струс мозку та безліч порізів через вибите скло. До лікарні постраждалу дівчинку з її мамою відвіз водій автівки ,який став свідком подій.

"Страшно, коли дістаєш дитини всю в крові. Дитина кричить: "Мама я не хочу вмирати", – пригадала мати постраждалої дівчинки Інна Чаравха.