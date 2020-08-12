У Гродно активіст став на коліна із портретом дівчинки, яка постраждала від силовиків. Вона була а автомобілі місцевих жителів, яких протаранив військовий джип.

Чоловік тримав портрет закривавленої дитини у центрі міста, стоячи на колінах, інформує 24 канал.

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Активіст із портретом дівчинки у Гродно / Фото з телеграму-каналу Belsat.tv

Збиття автомобіля у Гродно: що відомо

У ніч на 12 серпня у білоруському місті Гродно військовий джип зіткнувся з автомобілем місцевих жителів, всередині якого перебувала сім'я: мама, тато і 5-річна дівчинка. Очевидці розповідають, що мати тримала дитину, яка стікала кров'ю, на руках.

Люди в автівці просто їхали додому. За словами мами постраждалої дівчинки, вони навіть не сигналили, тому що сигнал в машині не працює. Як видно на фото, дитина після аварії була повністю в крові.

Чоловік виїхав на зустрічну смугу, щоб об'їхати. Однак на зустріч нам вибігли ОМОНівці, почали бити машину дубинками у лобове і бокове скло, дзеркала. Після цього ззаду у нас в'їхала воєнна техніка, був сильний удар,

– каже мама дівчинки.

На щастя, малеча та мати живі, їх забрали в лікарню. У дівчинки закрита черепно-мозгова травма, їй наклали кілька швів. Наразі її стан середньо-важкий.



Розбита машина сім'ї / Фото з телеграму-каналу МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ



Салон машини всипаний склом / Фото з телеграму-каналу МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ



Розбита бокова частина авто / Фото з телеграму-каналу МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

Позиція військових

Силовики, заявили, що в аварії винні місцеві мешканці. Після цього батька дівчинки арештували. На ранок його відпустили, однак сьогодні, 12 серпня, знову викликали на допит.

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