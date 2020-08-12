Стікала кров'ю: у Білорусі активіст встав навколішки, тримаючи фото збитої військовими дівчинки
У Гродно активіст став на коліна із портретом дівчинки, яка постраждала від силовиків. Вона була а автомобілі місцевих жителів, яких протаранив військовий джип.
Чоловік тримав портрет закривавленої дитини у центрі міста, стоячи на колінах, інформує 24 канал.
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Активіст із портретом дівчинки у Гродно / Фото з телеграму-каналу Belsat.tv
Збиття автомобіля у Гродно: що відомо
У ніч на 12 серпня у білоруському місті Гродно військовий джип зіткнувся з автомобілем місцевих жителів, всередині якого перебувала сім'я: мама, тато і 5-річна дівчинка. Очевидці розповідають, що мати тримала дитину, яка стікала кров'ю, на руках.
Люди в автівці просто їхали додому. За словами мами постраждалої дівчинки, вони навіть не сигналили, тому що сигнал в машині не працює. Як видно на фото, дитина після аварії була повністю в крові.
Чоловік виїхав на зустрічну смугу, щоб об'їхати. Однак на зустріч нам вибігли ОМОНівці, почали бити машину дубинками у лобове і бокове скло, дзеркала. Після цього ззаду у нас в'їхала воєнна техніка, був сильний удар,
– каже мама дівчинки.
На щастя, малеча та мати живі, їх забрали в лікарню. У дівчинки закрита черепно-мозгова травма, їй наклали кілька швів. Наразі її стан середньо-важкий.
Розбита машина сім'ї / Фото з телеграму-каналу МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ
Салон машини всипаний склом / Фото з телеграму-каналу МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ
Розбита бокова частина авто / Фото з телеграму-каналу МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ
Позиція військових
Силовики, заявили, що в аварії винні місцеві мешканці. Після цього батька дівчинки арештували. На ранок його відпустили, однак сьогодні, 12 серпня, знову викликали на допит.
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Протести у Білорусі: головне
- Масові протести розпочались після того, як люди дізнались попередні результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу із величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають, що вибори були цілком сфальсифіковані. Люди вийшли на вулиці багатьох білоруських міст, але епіцентр подій був зосереджений у Мінську.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках. За останньою інформацією, близько 6 тисяч людей затримано, є поранені та офіційно 1 загиблий.