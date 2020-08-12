В Гродно активист встал на колени с портретом девочки, пострадавшей от силовиков. Она была а автомобиле местных жителей, которых протаранил военный джип.

Мужчина держал портрет окровавленного ребенка в центре города, стоя на коленях, информирует 24 канал.

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Активист с портретом девочки в Гродно / Фото из телеграма

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В ночь на 12 августа в белорусском городе Гродно военный джип столкнулся с автомобилем местных жителей, внутри которого находилась семья: мама, папа и 5-летняя девочка. Очевидцы рассказывают, что мать держала ребенка, который истекал кровью, на руках.

Люди в машине просто ехали домой. По словам мамы пострадавшей девочки, они даже не сигналили, потому что сигнал в машине не работает. Как видно на фото, ребенок после аварии был полностью в крови.

Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Однако на встречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками в лобовое и боковое стекло, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар,

– говорит мама девочки.

К счастью, дети и мать живы, их забрали в больницу. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, ей наложили несколько швов. Сейчас ее состояние средне-тяжелое.



Разбитая машина семьи / Фото из телеграма



Салон машины усыпан стеклом / Фото из телеграма



Разбитая боковая часть авто / Фото из телеграма

Позиция военных

Силовики заявили, что в аварии виноваты местные жители. После этого отца девочки арестовали. На утро его отпустили, однако сегодня, 12 августа, снова вызвали на допрос.

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