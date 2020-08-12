Истекала кровью: в Беларуси активист встал на колени, держа фото сбитой военными девочки
В Гродно активист встал на колени с портретом девочки, пострадавшей от силовиков. Она была а автомобиле местных жителей, которых протаранил военный джип.
Мужчина держал портрет окровавленного ребенка в центре города, стоя на коленях, информирует 24 канал.
Важно В Гродно военный джип протаранил автомобиль с женщиной и маленьким ребенком: видео
Активист с портретом девочки в Гродно / Фото из телеграма
Сбитие автомобиля в Гродно: что известно
В ночь на 12 августа в белорусском городе Гродно военный джип столкнулся с автомобилем местных жителей, внутри которого находилась семья: мама, папа и 5-летняя девочка. Очевидцы рассказывают, что мать держала ребенка, который истекал кровью, на руках.
Люди в машине просто ехали домой. По словам мамы пострадавшей девочки, они даже не сигналили, потому что сигнал в машине не работает. Как видно на фото, ребенок после аварии был полностью в крови.
Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Однако на встречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками в лобовое и боковое стекло, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар,
– говорит мама девочки.
К счастью, дети и мать живы, их забрали в больницу. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, ей наложили несколько швов. Сейчас ее состояние средне-тяжелое.
Разбитая машина семьи / Фото из телеграма
Салон машины усыпан стеклом / Фото из телеграма
Разбитая боковая часть авто / Фото из телеграма
Позиция военных
Силовики заявили, что в аварии виноваты местные жители. После этого отца девочки арестовали. На утро его отпустили, однако сегодня, 12 августа, снова вызвали на допрос.
Важно В Минске люди обивают пороги СИЗО в поисках своих родных: силовики разгоняют их
Джип протаранил автомобиль в Гродно: видео содержит нецензурную лексику
Протесты в Беларуси: главное
- Массовые протесты начались после того, как люди узнали предварительные результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко.
- Белорусы считают, что выборы были полностью сфальсифицированы. Люди вышли на улицы многих белорусских городов, но эпицентр событий был сосредоточен в Минске.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы разгоняли протесты, нещадно били людей, а также стреляли по митингующим. По последней информации, около 6 тысяч человек задержаны, есть раненые и официально 1 погибший.